Neukirchen am Großvenediger (ots) -Der 5. Dezember 2026 ist in der Wildkogel-Arena kein gewöhnlicher Samstag. Die Bergbahnen Wildkogel starten in Neukirchen am Großvenediger und Bramberg am Wildkogel in die Wintersaison und gleichzeitig beginnt im Tal die Adventszeit.Mehr Winterauftakt geht kaum75 Pistenkilometer, Bergstationen auf rund 2.100 Metern und die meisten Abfahrten zwischen 1.700 und 2.150 Metern Höhe: Die Wildkogel-Arena ist bestens für den Winter gerüstet. GeoSphere Austria bestätigt für den hochgelegenen Kernbereich gesicherte Voraussetzungen für den Skibetrieb von Dezember bis April.Dazu kommt technische Unterstützung: Rund 80 Prozent der Pisten können beschneit werden.Kurz gesagt: Der Winter darf kommen. Und zwar mit allem, was dazugehört. 85 Prozent der Abfahrten sind leicht oder mittelschwer - ideal für Familien, Wiedereinsteiger und alle, die beim Skifahren lieber Genuss als Gipfelstürmerei suchen. Wer mehr Druck auf der Kante möchte, findet auch schwarze Abfahrten. Funslope, Familypark, Kogel-Mogel-Kinderbereiche, Skimovie- und Speedcheck-Strecken sorgen für zusätzliche Action.Neukirchen und Bramberg - zwei Orte, ein SkigebietDas bedeutet, kurze Wege und jede Menge Möglichkeiten. In Neukirchen am Großvenediger geht es mit der Wildkogelbahn hinauf in die Skiwelt. In Bramberg am Wildkogel bringt die Smaragdbahn Wintersportler ebenfalls auf rund 2.100 Meter. Oben wartet das Panorama der Hohen Tauern mit Großvenediger (3.657 m), Großglockner (3.798 m) und zahlreichen weiteren Dreitausendern.Dass die Wildkogel-Arena zu den besonders empfehlenswerten Skigebieten zählt, bestätigt das renommierte Testportal Skiresort. 2026 wurde sie als Testsieger in der Kategorie "Extraklasse: Beste Skigebiete weltweit bis 80 km Pisten" ausgezeichnet.Wer nach der letzten Pistenabfahrt noch Energie übrig hat, der saust die 14 Kilometer lange Rodelbahne hinunter.Die längste beleuchtete Rodelbahn der Welt überwindet 1.300 Höhenmeter und kurvt 23-mal durch die Winternacht und das täglich bis 22 Uhr.Brauchtum & Romantik starten ebenfalls am 5. DezemberWährend oben die ersten Schwünge gezogen werden, begeistert unten in Bramberg am 5. und 6. Dezember "Advent a de Berg". An diesem Wochenende treffen Handwerk, Musik und regionale Produkte auf vorweihnachtliche Stimmung. Am 5. Dezember führt eine Adventwanderung mit Märchenerzählerin Iris Unterhofer entlang des Laternenwegs durch die Winternacht.Eine Woche später wird es auch in Neukirchen festlich: Vom 11. bis 13. Dezember verwandelt der Neukirchner Advent die Marktstraße in ein Lichtermeer. Handgemachtes, regionale Köstlichkeiten, Musik und Geschichten gehören ebenso dazu wie Christkindl-Backstube, Streichelzoo und Kunsteislaufplatz.Da kommt Vorfreude auf. In der Wildkogel-Arena beginnt der Winter nicht nur früher, er dauert auch länger und zwar bis zum 4. April 2027. www.wildkogel-arena.atÖffnungszeiten Bergbahnen Wildkogel- 05.-08.12.2026 und 11.12.2026 - 04.04.2027- Erste Bergfahrt: bis 31.01.2027 ab 8:30 Uhr / ab 01.02.2027 ab 8:15 Uhr- Letzte Talfahrt: von der Bergstation 16:30 UhrSchneewalzer-Pauschale 09.01.-29.01.2027 und 27.02.-19.03.2027- 7 Übernachtungen, 6 Tage Wildkogel-Skipass und als Schneewalzer-Zuckerl einen Ski- oder Snowboardkurs, dazu noch 20 % Preisnachlass beim Ski- und Snowboardverleih. Preis p. P. ab 866 EuroPressekontakt:Wildkogel-Arena Neukirchen & BrambergMarktstraße 171A-5741 Neukirchen am GroßvenedigerTel.: +43 720 710 730Mail: info@wildkogel-arena.atWeb: www.wildkogel-arena.atPressekontakt:Maria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: Wildkogel-Arena, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170196/6370472