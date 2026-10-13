Drei Fonds, die auf dem TC Quantamental Rating basieren, stehen nun Brokern und Vertriebspartnern in ganz Europa zur Verfügung.

Trading Central SA ("Trading Central") gab heute die Auflegung von zwei neuen UCITS-ETFs in Zusammenarbeit mit HANetf bekannt, Europas erster und führender White-Label-Plattform für UCITS-ETFs und ETCs.

Die neuen Fonds ergänzen den am 13. August 2026 aufgelegten "Trading Central Quant Europe 50 Equity UCITS ETF" (TCQE) und erweitern damit das Trading Central Quant ETF-Angebot auf drei Fonds.

NEU Trading Central Quant U.S. 50 Equity UCITS ETF (TCQU) ISIN: IE000M5KXXXX

Trading Central Quant U.S. 50 Equity UCITS ETF (TCQU) ISIN: IE000M5KXXXX NEU Trading Central Quant Global 50 Equity UCITS ETF (TCQW) ISIN: IE000YM4FXXX

Trading Central Quant Global 50 Equity UCITS ETF (TCQW) ISIN: IE000YM4FXXX Trading Central Quant Europe 50 Equity UCITS ETF (TCQE) ISIN: IE000DN0XXXX

Alle drei ETFs können an der Euronext Paris, der Euronext Mailand, der Euronext Dublin, der London Stock Exchange und der Börse Frankfurt gehandelt werden. J.P. Morgan fungiert als Fondsverwalter und Verwahrstelle, während GTX als Market Maker an diesen Börsen auftritt.

Diese Einführung markiert die fortgesetzte Expansion von Trading Central in den Bereich der Anlageprodukte, wobei das Unternehmen seine firmeneigenen Analysen und Daten nutzt, um Brokern dabei zu helfen, ihren Umsatz und ihren Marktanteil zu steigern, ohne dass eine zusätzliche Integration erforderlich ist.

"Unsere Mission war es schon immer, Broker dabei zu unterstützen, ihren Kunden mehr Sicherheit beim Investieren zu geben. Mit diesen ETFs setzen wir unsere fachlichen Methoden weiterhin in Anlageprodukte um und bieten europäischen Brokern und Vertriebspartnern eine neue Möglichkeit, ihr Kundenangebot zu erweitern und ihre Kundenbeziehungen zu vertiefen", sagte Alain Pellier, CEO von Trading Central.

Die Methodik

Jeder ETF strebt an, die Wertentwicklung des entsprechenden Solactive-TC-Quant-50-Index vor Gebühren und Kosten so weit wie möglich nachzubilden:

TCQU : Solactive TC Quant U.S. 50 Index NTR

: Solactive TC Quant U.S. 50 Index NTR TCQW : Solactive TC Quant WW 50 Index NTR

: Solactive TC Quant WW 50 Index NTR TCQE: Solactive TC Quant EU 50 Index NTR

Die Solactive-TC-Quant-Indizes basieren auf dem firmeneigenen TC Quantamental Rating-Framework von Trading Central, das in Frage kommende Wertpapiere anhand von fünf Faktorgruppen (Wachstum, Wert, Ertrag, Qualität und Momentum) bewertet, um die 50 besten Wertpapiere auszuwählen. Die Indizes sind gleichgewichtet, auf 17 Wertpapiere pro Sektor begrenzt und werden monatlich neu gewichtet, um das Konzentrationsrisiko zu begrenzen. Die Breite und Ausgewogenheit der Faktoren in diesem datengestützten Ansatz sollen dazu beitragen, die Volatilität zu steuern und gleichzeitig im Laufe der Zeit risikobereinigte Renditen zu erzielen.

Die ETFs TCQU und TCQW nutzen eine synthetische Nachbildung, wobei Citigroup als Anbieter von Performance-Swaps fungiert. Der TCQE-ETF nutzt eine physische Nachbildung. Alle drei ETFs sind in Frankreich für PEA-Konten zugelassen.

Über Trading Central SA

Seit 1999 unterstützt Trading Central Broker dabei, ihre Handelsaktivitäten anzukurbeln, ihren Umsatz zu steigern sowie Kunden durch umsetzbare Markteinblicke zu gewinnen und zu binden. Die Analysen des Unternehmens gestützt auf KI und erstellt von erfahrenen Datenwissenschaftlern und Analysten genießen das Vertrauen von über 300 Plattformen und mehr als 160 Millionen Nutzern weltweit. Trading Central ist in mehreren Rechtsordnungen als Anlageberater registriert und nach ISO/IEC 27001:2022 zertifiziert.

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