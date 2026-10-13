Merz versammelt Top-Manager: BlackRock, Siemens und Nouveau Monde Graphite

Anzeige / Werbung
Zwei Tage, mächtige Gäste und große Investitionspläne: Erstmals versammelt die Bundesregierung internationale Top-Manager zu einem exklusiven Investoren-Gipfel in Berlin. BlackRock, Siemens und Nouveau Monde Graphite sind dabei. Im Mittelpunkt stehen neue Milliardenprojekte, moderne Technologien und die Rohstoffe, die über Europas industrielle Zukunft mitentscheiden.
Zwei Tage, mächtige Gäste und große Investitionspläne: Erstmals versammelt die Bundesregierung internationale Top-Manager zu einem exklusiven Investoren-Gipfel in Berlin. BlackRock, Siemens und Nouveau Monde Graphite sind dabei. Im Mittelpunkt stehen neue Milliardenprojekte, moderne Technologien und die Rohstoffe, die über Europas industrielle Zukunft mitentscheiden.
Hier treffen Macht, Geld und Industrie aufeinander
Zum ersten Mal lädt die Bundesregierung internationale Investoren und Konzernchefs zum Invest in Germany Summit nach Berlin. Mit dabei sind BlackRock-Chef Larry Fink, Siemens-Chef Roland Busch,
Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Amundi-Chefin Valérie Baudson und Celonis-Mitgründer Bastian Nominacher. Auf politischer Seite stehen Bundeskanzler Friedrich Merz sowie mehrere Bundesminister.
Hier treffen Kapital, Industrie und politische Macht direkt aufeinander.
Der erste Abend beginnt mit einem Empfang nur für geladene Gäste. Am nächsten Tag folgen Fachrunden, direkte Unternehmensgespräche und kurze Treffen mit Ministern. Große Teile des Gipfels bleiben für die Öffentlichkeit geschlossen. Zwischen all den bekannten Namen sitzt auch Charles-Olivier Tarte, Finanzchef von Nouveau Monde Graphite. Damit kommt ein Thema nach Berlin, das kaum jemand sieht, aber fast jede Lithium-Ionen-Batterie braucht: Graphit.
Europas Batteriepläne hängen an Chinas Graphit
Graphit steckt in der Anode fast jeder Lithium-Ionen-Batterie. Ohne diesen Rohstoff ist die Herstellung der meisten heute eingesetzten Lithium-Ionen-Akkus nicht möglich. Damit ist Graphit ein
Schlüsselrohstoff für Elektroautos, große Stromspeicher und zahlreiche elektronische Geräte. Nach Angaben der Europäischen Kommission könnte der Graphitbedarf der EU bis
2030 auf rund 480.000 Tonnen steigen.
Das Problem: Die EU fördert weniger als 0,1 Prozent ihres Bedarfs selbst. China kontrolliert 81 Prozent der weltweiten Förderung von Naturgraphit. Bei der Verarbeitung zu batterietauglichem Graphit liegt der chinesische Anteil bei 94 Prozent. Beim Anodenmaterial für Elektroautobatterien sind es sogar mehr als 90 Prozent. Europas Batterieträume hängen damit an Lieferketten, die Peking jederzeit unter Druck setzen kann.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)