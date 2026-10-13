Merz versammelt Top-Manager: BlackRock, Siemens und Nouveau Monde Graphite

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Zwei Tage, mächtige Gäste und große Investitionspläne: Erstmals versammelt die Bundesregierung internationale Top-Manager zu einem exklusiven Investoren-Gipfel in Berlin. BlackRock, Siemens und Nouveau Monde Graphite sind dabei. Im Mittelpunkt stehen neue Milliardenprojekte, moderne Technologien und die Rohstoffe, die über Europas industrielle Zukunft mitentscheiden.

Zwei Tage, mächtige Gäste und große Investitionspläne: Erstmals versammelt die Bundesregierung internationale Top-Manager zu einem exklusiven Investoren-Gipfel in Berlin. BlackRock, Siemens und Nouveau Monde Graphite sind dabei. Im Mittelpunkt stehen neue Milliardenprojekte, moderne Technologien und die Rohstoffe, die über Europas industrielle Zukunft mitentscheiden.

Hier treffen Macht, Geld und Industrie aufeinander

Zum ersten Mal lädt die Bundesregierung internationale Investoren und Konzernchefs zum Invest in Germany Summit nach Berlin. Mit dabei sind BlackRock-Chef Larry Fink, Siemens-Chef Roland Busch, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Amundi-Chefin Valérie Baudson und Celonis-Mitgründer Bastian Nominacher. Auf politischer Seite stehen Bundeskanzler Friedrich Merz sowie mehrere Bundesminister. Hier treffen Kapital, Industrie und politische Macht direkt aufeinander.



Der erste Abend beginnt mit einem Empfang nur für geladene Gäste. Am nächsten Tag folgen Fachrunden, direkte Unternehmensgespräche und kurze Treffen mit Ministern. Große Teile des Gipfels bleiben für die Öffentlichkeit geschlossen. Zwischen all den bekannten Namen sitzt auch Charles-Olivier Tarte, Finanzchef von Nouveau Monde Graphite. Damit kommt ein Thema nach Berlin, das kaum jemand sieht, aber fast jede Lithium-Ionen-Batterie braucht: Graphit.

Europas Batteriepläne hängen an Chinas Graphit

Graphit steckt in der Anode fast jeder Lithium-Ionen-Batterie. Ohne diesen Rohstoff ist die Herstellung der meisten heute eingesetzten Lithium-Ionen-Akkus nicht möglich. Damit ist Graphit ein Schlüsselrohstoff für Elektroautos, große Stromspeicher und zahlreiche elektronische Geräte. Nach Angaben der Europäischen Kommission könnte der Graphitbedarf der EU bis 2030 auf rund 480.000 Tonnen steigen.



Das Problem: Die EU fördert weniger als 0,1 Prozent ihres Bedarfs selbst. China kontrolliert 81 Prozent der weltweiten Förderung von Naturgraphit. Bei der Verarbeitung zu batterietauglichem Graphit liegt der chinesische Anteil bei 94 Prozent. Beim Anodenmaterial für Elektroautobatterien sind es sogar mehr als 90 Prozent. Europas Batterieträume hängen damit an Lieferketten, die Peking jederzeit unter Druck setzen kann.