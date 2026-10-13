Lange mussten Apple-Fans auf eine neue Version des Apple TV 4K warten. Die ist jetzt da und bringt viele neue Features mit. Es gibt aber auch einige Einschränkungen im Kleingedruckten. Bei fast schon jedem Apple-Event der vergangenen Jahre galt das Apple TV 4K als sicherer Kandidat für eine Neuvorstellung. Die bis jetzt aktuellste Variante der Streaming-Box stammte von 2022 und ist nicht fit für Apple Intelligence. Das ändert das Unternehmen jetzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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