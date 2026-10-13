Filippo Fagnani, Filippo Fagnani, Marketing- und Wissenschaftsdirektor der Surgical Division von Quanta System, wurde auf der ICE26 mit dem Preis für herausragende Beiträge zur Endourologie ausgezeichnet. Die ICE26 ist die von der EAU-Sektion für Endourologie organisierte Internationale Konferenz für Endourologie.

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Filippo Fagnani receiving the prize with Olivier Traxer and Professor Bhaskar Somani.

Die Auszeichnung würdigt mehr als zwei Jahrzehnte beruflichen Engagements für die Lasertechnologie und eine Karriere, die von einem klaren Ziel geprägt ist: die Bedürfnisse von Urologen in immer präzisere, flexiblere und nützlichere Technologien umzusetzen, mit dem obersten Ziel, die Patientensicherheit zu fördern und bessere Operationsergebnisse zu erzielen.

"Ich war schon immer der Überzeugung, dass Technologie die Arbeit des Chirurgen präziser, flexibler und vor allem sicherer für den Patienten machen sollte. Mein Ziel war es nie, Technologie um ihrer selbst willen zu entwickeln, sondern Ärzten zuzuhören, zu verstehen, was sie im Operationssaal benötigen, und mit einem Team zusammenzuarbeiten, das in der Lage ist, diese Bedürfnisse in die Realität umzusetzen", sagte Filippo Fagnani.

Als ausgebildeter Ingenieur und nicht als Urologe hat Fagnani sein Berufsleben dem Verständnis der Schnittstelle zwischen klinischen Bedürfnissen und technologischer Entwicklung gewidmet. Im Laufe der Jahre hat dieser Ansatz zu einer Reihe von Innovationen in der Laserurologie beigetragen, darunter Vapor Tunnel, Virtual Basket und, in jüngerer Zeit, die Quanta Magneto-Technologie.

Zusammen spiegeln diese Entwicklungen eine umfassendere Vision des Operationssaals wider: eine zunehmend vernetzte chirurgische Umgebung, in der Technologien, Instrumente und klinisches Fachwissen zusammenwirken, um Ärzten mehr Kontrolle und Flexibilität zu verschaffen.

Für Fagnani war Innovation jedoch nie eine individuelle Leistung. Bei Quanta System beginnt Innovation damit, auf klinische Bedürfnisse einzugehen, und nimmt durch das kollektive Fachwissen von Urologen und multidisziplinären Teams Gestalt an, die aus den Bereichen Forschung und Entwicklung, Technik, Marketing und allen anderen Unternehmensbereichen stammen. Dieser integrierte Ansatz hilft dabei, Ideen und strategische Visionen in Technologien umzusetzen, die Ärzten im Operationssaal mehr Flexibilität und Kontrolle bieten.

"Eine Idee kann bei einer Person entstehen, aber Innovation ist niemals das Werk einer einzelnen Person. Was eine Vision bedeutungsvoll macht, ist die Fähigkeit eines Teams, sie in etwas umzusetzen, das Ärzte nutzen können und von dem Patienten profitieren. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, und noch motivierter durch das, was noch möglich ist", fügte Fagnani hinzu.

Die Auszeichnung auf der ICE26 folgt auf den erstmals verliehenen "2025 Award for Significant Contribution to Endourology", der an Dr. Gregory Altshuler für seinen bahnbrechenden Beitrag zur Lasertechnologie in der Urologie verliehen wurde.

"Große Innovation beginnt mit einer Vision und gewinnt durch Teamarbeit an Bedeutung. Herzlichen Glückwunsch an Filippo zu dieser wohlverdienten Anerkennung für seinen Beitrag zur Endourologie. Ich bin stolz auf das Team, das hinter dieser Entwicklung steht", sagte Girolamo Lionetti, CEO von Quanta System.

Diese Auszeichnung spiegelt das anhaltende Engagement von Quanta System wider, Technologie, klinisches Fachwissen und die Anforderungen des Operationssaals miteinander zu verbinden, wobei die Patientensicherheit im Mittelpunkt jeder Innovation steht.

Quanta System S.p.A.

Seit fast 40 Jahren ist Quanta System, ein zu 100 italienisches und weltweit tätiges Unternehmen, eine Referenz in der Forschung, Entwicklung und Herstellung modernster Lasersysteme für die Chirurgie, Dermatologie, ästhetische Medizin und Kunstkonservierung.

2004 schloss sich das Unternehmen der El.En. SpA (ELN) an, einem führenden Unternehmen auf dem Lasermarkt, das an der Euronext STAR Mailand notiert ist.

Die für Ärzte, spezialisierte Anwender und Restauratoren entwickelten Laser von Quanta System gelten dank ihres breiten Anwendungsspektrums als "Goldstandard".

Jedes System wird vollständig in Italien am Firmensitz in Samarate bei Varese hergestellt und spiegelt das Bekenntnis zu Innovation und Qualität wider von der Forschung und Entwicklung bis hin zur Produktion. Durch die enge Zusammenarbeit mit Fachleuten weltweit entwickelt Quanta System Lösungen, die deren sich wandelnden Anforderungen gerecht werden, zur Verbesserung der Patientenversorgung beitragen und eine höhere Lebensqualität ermöglichen.

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