Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8) hat eine wichtige regulatorische Hürde genommen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat den Zulassungsantrag für FYB206 zur Prüfung angenommen, wie das Unternehmen am 13. Oktober 2026 gemeinsam mit seinem Vermarktungspartner Zydus Lifesciences mitteilte. FYB206 ist ein Biosimilar, also ein biotechnologisch hergestelltes Nachfolgepräparat, zum Krebsmedikament Keytruda. Nach Kenntnis der beiden Unternehmen ist es die erste öffentlich bekannt gemachte Annahme eines solchen Antrags für einen Keytruda-Nachfolger. Die Tragweite ergibt sich aus der Größe des Originals. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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