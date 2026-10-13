XRP News Oktober 2026: Warum 473 Millionen Token heute an die Nasdaq kommen

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Eine Firma mit 473 Millionen XRP in der Bilanz startet heute an der Nasdaq, und die meisten Anleger haben diese Zahl noch nicht auf dem Schirm. Evernorth hält die größte öffentliche XRP-Treasury der Welt und macht den Token erstmals über eine regulierte Aktie handelbar. Gleichzeitig patchten Entwickler eine kritische Sicherheitslücke im XRP Ledger in Version 3.4.1. XRP handelt bei 1,41 Dollar, ein Minus von sechs Prozent in sieben Tagen. XRP-ETFs verzeichneten trotzdem in der 13. Woche in Folge Zuflüsse. Dieser Artikel ordnet die XRP News ein und zeigt, wo ein Presale mit fertigen Produkten eine ganz andere Einstiegschance bietet.

Was ist die wichtigste XRP News in dieser Woche?

Evernorth schloss seine Fusion mit Armada Acquisition Corp. II am 9. Oktober ab. Aktien unter dem Ticker XRPN sollen heute an der Nasdaq handelbar sein laut CryptoPotato. Das Unternehmen hält rund 473 Millionen XRP im Wert von etwa 667 Millionen Dollar. Die Fusion brachte über eine Milliarde Dollar ein, mit Beteiligungen von Ripple, SBI Group, Kraken und Pantera Capital.

Das Entwicklerteam behob parallel eine kritische Lücke in Version 3.4.1 des XRP Ledger, wie DailyCoin berichtete. Der Bug hätte die Erstellung neuer XRP außerhalb der festen Supply-Regeln von 100 Milliarden Token ermöglicht. Die XRP Ledger Foundation bestätigte, dass kein einziger XRP unrechtmäßig erzeugt wurde und die feste Supply intakt bleibt.

XRP handelt bei 1,41 Dollar laut CoinGecko, nach einem Wochenhoch von 1,48 Dollar. Die ETFs zogen 11,3 Millionen Dollar an Zuflüssen an, die 13. positive Woche in Folge. Institutionelle Zuflüsse erreichten kumuliert 1,81 Milliarden Dollar und übertrafen damit Solana-ETFs. Der Kurs bewegt sich zwischen 1,39 und 1,43 Dollar, und ein Durchbruch über 1,43 Dollar öffnet den Weg Richtung 1,50 Dollar. Standard Chartered startete am selben Tag die RLUSD-Stablecoin-Verwahrung für Ripple.

Das Netzwerk wächst an mehreren Fronten gleichzeitig, doch bei einem Marktwert von rund 80 Milliarden Dollar bleibt der Raum für große prozentuale Sprünge nach oben begrenzt, und genau das richtet den Blick auf eine andere Kategorie.

Was macht Pepeto in der aktuellen XRP News so auffällig?

XRP braucht bei 80 Milliarden Dollar Marktwert Milliarden an frischem Kapital, um sich nennenswert zu bewegen. Pepeto startet bei Bruchteilen eines Cents, und die Werkzeuge, die andere Presales nur auf der Roadmap zeigen, laufen hier bereits. Andere Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer und können Mittel stundenlang sperren. Die Ausgangslage ist vergleichbar mit dem ersten Pepe-Coin, nur dass diesmal die Produkte vor dem Listing stehen.

PepetoSwap erhebt null Handelsgebühren. Ein Trade über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap 3 Dollar und auf PancakeSwap 2,50 Dollar, auf PepetoSwap fällt nichts an. Die Plattform hat bereits ein tägliches Volumen von 50 Millionen Dollar verarbeitet. Die Cross-Chain-Bridge transferiert Token zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum in unter 60 Sekunden ohne Gebühr. Token werden auf der Quellkette gesperrt und auf der Zielkette neu geprägt, ohne verpackte Kopien und ohne Betreiber, der Mittel hält.

Das sind keine Versprechen, das ist Infrastruktur, die heute läuft. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und die Identität des Teams verifiziert, sodass Käufer auf eine unabhängig bestätigte Sicherheitsbasis vertrauen können. Der Mitgründer hat den ursprünglichen Pepe-Coin aufgebaut, und ein ehemaliger Binance-Experte sitzt im Entwicklerteam.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar an eingegangenen Mitteln zeigen, wohin die Wallets ihr Kapital lenken. Der Presale-Einstieg liegt bei 0,000000188 Dollar, und jede Stufe hebt den Preis an. Die Wallets, die jetzt einsteigen, sichern sich den Preis, bevor das Listing ihn verändert. Das ist der Moment, den Pepeto gerade durchlebt.

Fazit

Die XRP News dieser Woche zeigt ein Netzwerk im Aufschwung, doch XRP bei 1,41 Dollar mit 80 Milliarden Marktwert bietet nicht dieselbe Rechnung wie ein Presale bei Bruchteilen eines Cents. Pepeto betreibt bereits die Börse, die Bridge und den Smart-Contract-Scanner, die andere Projekte erst auf der Roadmap zeigen. Der Presale füllt sich, die Stufen steigen, und das Listing rückt näher. Jede geschlossene Stufe hebt den Preis, und die nächste Runde wartet nicht auf Nachzügler. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den heutigen Preis.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was passiert heute bei XRP?

Evernorth startet unter dem Ticker XRPN an der Nasdaq mit 473 Millionen XRP in der Treasury. Eine kritische Sicherheitslücke im XRP Ledger wurde in Version 3.4.1 behoben, und ETFs verzeichneten die 13. positive Woche in Folge.

Welchen Meilenstein hat Pepeto erreicht?

Pepeto hat über 10,38 Millionen Dollar im Presale eingesammelt und betreibt eine Börse ohne Gebühren, eine Cross-Chain-Bridge und einen Smart-Contract-Scanner. Der Presale-Preis steht auf der offiziellen Pepeto-Website.