Die Österreicher sparen gerne: Laut der heute präsentierten Sparstudie 2026 von Erste Bank und Sparkassen halten 83 Prozent Sparen für sehr oder ziemlich wichtig. Das ist der höchste Wert seit 2014! Davon profitiert auch der Bundesschatz: Rund 14 Milliarden Euro sind laut Bundesfinanzierungsagentur bereits veranlagt, fast zehn Milliarden davon kommen von Privaten. Den einfachen Zugang zu österreichischen Staatsanleihen finde ich erfreulich. Finanzminister ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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