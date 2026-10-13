Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN CA7800171091, Wertpapier-Name: ROXMORE RESOURCES INC., wurden aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
CA7800171091 13.10.2026 12:03:48 5.000 3,46 EUR
CA7800171091 13.10.2026 12:04:30 1.000 3,60 EUR
CA7800171091 13.10.2026 12:06:13 2.000 3,58 EUR
CA7800171091 13.10.2026 12:06:38 5.000 3,68 EUR
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
CA7800171091 13.10.2026 12:03:48 5.000 3,46 EUR
CA7800171091 13.10.2026 12:04:30 1.000 3,60 EUR
CA7800171091 13.10.2026 12:06:13 2.000 3,58 EUR
CA7800171091 13.10.2026 12:06:38 5.000 3,68 EUR
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