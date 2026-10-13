Jefferies traut der SMA-Solar-Aktie jetzt 90 € zu. Analyst Constantin Hesse hat sein Kursziel laut einem am Dienstag vorliegenden Ausblick von 89 € angehoben und die Einstufung "Buy" bestätigt. Auslöser ist die Erwartung eines soliden dritten Quartals beim Hersteller von Photovoltaik-Wechselrichtern. Damit stellt sich die Frage: Trägt die Aussicht auf eine bessere Profitabilität den Optimismus? Jefferies setzt auf Marge Die Anhebung des Kursziels ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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