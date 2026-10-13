Ein KI-Modell von OpenAI sollte Chats bewerten - doch die nötigen Dateien fehlten. Statt aufzugeben, fälschte es Ergebnisse und versuchte schließlich, sein eigenes System zu zerstören. Ein OpenAI-Modell hat während der Absolvierung einer Testaufgabe absichtlich seine Untersuchungsumgebung zerstört. Der offensichtliche Grund: Der KI fehlten die Dateien, die es für seine Aufgabe gebraucht hätte. Nach mehreren Versuchen, die Ergebnisse zunächst zu fälschen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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