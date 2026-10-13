DJ EU gibt Übernahme von Kenvue durch Kimberly-Clark unter Auflagen frei

Von Edith Hancock

DOW JONES--Kimberly-Clark hat nach Zugeständnissen grünes Licht von der EU-Kommission für die 40 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Kenvue erhalten. Wie die EU-Kommission mitteilte, hat der US-Konzern, der für seine Marke Kleenex bekannt ist, mit seinen Zugeständnissen die wettbewerbsrechtlichen Bedenken vollständig ausgeräumt. Kimberly-Clark hat sich bereit erklärt, alle seine Tampon- und sonstigen Damenhygienemarken im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zu veräußern. Die betroffenen Marken sind Kotex (einschließlich der Untermarke Lidie), Camelia und Record.

Kimberly-Clark hatte sein Angebot für Kenvue im November 2025 angekündigt. Die Transaktion einschließlich Schulden hat einen Gesamtwert von 48,7 Milliarden US-Dollar.

Die Kenvue Inc. stellt Hygieneprodukte her. Zu den bekanntesten Marken zählen Neutrogena, Carefree, o.b., Listerine und Imodium.

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October 13, 2026 10:48 ET (14:48 GMT)

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