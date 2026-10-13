Die DWS ist eine in Fondspolicen und somit auch in Riester-Verträgen stark vertretene Fondsgesellschaft - jetzt erhält sie durch das AV-Depot die Möglichkeit, staatlich geförderte Produkte auch ohne Versicherungsmantel zu stellen. Björn Deyer erläutert, wie sich das Unternehmen auf die Reform einstellt. Interview mit Björn Deyer, Leiter Altersvorsorge, Versicherungen, IFAS und Pools bei der DWSHerr Deyer, das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot ist eine wichtige Neuerung für die deutsche Altersvorsorge. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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