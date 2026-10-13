Afori, Anbieter versicherungsspezifischer KI, startet eine Initiative, um strategischer Wachstumspartner für Maklerunternehmen zu werden. Afori will dabei mit einer Minderheitsbeteiligung in Maklerhäuser einsteigen, der Makler bleibt Mehrheitseigentümer und Geschäftsführer. Gibt es einen neuen Konsolidierer am Markt? Jedenfalls einen neuen Investor. Afori geht den nächsten Schritt. Bislang war das Unternehmen als Anbieter versicherungsspezifischer KI bekannt. Jetzt will es sich zum strategischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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