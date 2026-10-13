XRP Prognose aktuell: 1,94 Mrd. Dollar Spotvolumen verschwunden - wer kauft, was Privatanleger nicht sehen?

Anzeige / Werbung

Am 13. Oktober 2026 fällt das XRP-Spotvolumen um 1,94 Milliarden Dollar, während der Token bei 1,36 Dollar handelt und das Handelsvolumen sich verdoppelt. Die Kluft zwischen schwindendem Spotmarkt und explodierender Futures-Aktivität erreicht Niveaus, die Analysten zuletzt im August unter einem Dollar beobachtet haben. Evernorth hat am 12. Oktober 473 Millionen XRP an der Nasdaq gelistet, koreanische Börsen akkumulieren Token, und Binance verliert 101 Millionen XRP an Reserven. Das Muster ist eindeutig: Große Akteure bauen Positionen auf, bevor die Öffentlichkeit die Tragweite begreift. Die XRP Prognose für Oktober wirft deshalb eine unbequeme Frage auf, die weit über den Token selbst hinausgeht. Wer versteht, wohin das institutionelle Kapital fließt, erkennt auch, welche Einstiegsfenster sich gerade abseits der Schlagzeilen öffnen. Die Frage ist nicht, ob sich der Markt bewegt, sondern wer bereits positioniert ist, wenn er es tut.

XRP Prognose: Spotvolumen bricht ein, während Evernorth an die Nasdaq geht

Das XRP-Spotvolumen auf zentralisierten Börsen fiel zwischen Ende August und Mitte Oktober von 2,597 Milliarden auf 653,8 Millionen Dollar, wie The Crypto Basic berichtete. Der Einbruch außerhalb von Binance fiel mit 1,514 Milliarden Dollar dreimal stärker aus als auf der Hauptbörse selbst, wo das Volumen von 597 Millionen auf 168 Millionen Dollar sank. Das Futures-Volumen erreichte im September 56,18 Milliarden Dollar, und das Spot-zu-Futures-Verhältnis auf Binance fiel von 31 auf 12,7 Prozent, Futures-Händler generieren damit achtmal mehr Volumen als Spotkäufer.

Evernorth begann am 12. Oktober unter dem Ticker XRPN an der Nasdaq zu handeln und brachte 473 Millionen XRP an den öffentlichen Markt, wie Cryptonews berichtete. Das XRP-Portfolio wurde mit 677 Millionen Dollar bewertet, 40 Prozent weniger als beim Vertragsabschluss im Oktober 2025. Die US-ETFs verzeichneten sieben Monate Zuflüsse in Folge, doch XRP verlor am 13. Oktober drei Prozent auf 1,36 Dollar, als Long-Positionen liquidiert wurden.

Koreanische Börsen wie Upbit und Bithumb akkumulierten, während Binance 101 Millionen Token abgab. Die XRP Prognose für Oktober bewegt sich zwischen 1,25 und 1,70 Dollar. Jeder Prozentpunkt nach oben erfordert mehr Kapital als der vorherige, und die Renditen früher Einstiege stehen bei 86 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung nicht mehr zur Verfügung.

Pepeto: Warum der Presale dort ansetzt, wo XRP bei 86 Mrd. Dollar Marktkapitalisierung aufhört

Evernorth sperrt 473 Millionen XRP in ein Nasdaq-Vehikel, koreanische Institutionen horten Token abseits der öffentlichen Orderbücher, und der Spotmarkt trocknet aus. Was Privatanleger bei XRP nicht mehr bekommen, ist der Einstieg vor der Preisfestlegung durch die Börsen. Genau diese Lücke füllt ein Presale.

Pepeto betritt den Markt als Meme-Ökosystem, das Aufmerksamkeit vom ersten Tag an in Wert umwandelt. Der Mitgründer von Pepe hat bereits einmal 420 Billionen Token in einen 11-Milliarden-Dollar-Vermögenswert verwandelt, ohne funktionierende Produkte. Dieses Mal kamen die Produkte zuerst. PepetoSwap gibt Inhabern eine funktionierende Börse, die echtes Handelsvolumen erzeugt. Dieses Volumen braucht Treibstoff, und eine Cross-Chain-Brücke zieht Kapital aus anderen Netzwerken an, ohne dass Gebühren den Zufluss bremsen.

SolidProof hat die gesamte Codebasis auditiert und verifiziert, bevor der erste Dollar in den Presale floss. Genau diese Transparenz erklärt, warum bereits 10,38 Millionen Dollar bei einem Preis von 0,000000188 Dollar pro Token eingegangen sind. Käufer haben den Code geprüft, die Werkzeuge gesehen und sich entschieden. Die Börse schafft Volumen, die Brücke speist es, und das begrenzte Angebot trifft auf volle Nachfrage, wenn die erwartete Binance-Notierung eintritt.

Wer jetzt bei Pepeto einsteigt, sichert sich einen Preis, der weit unter dem liegt, was die Binance-Notierung als Untergrenze setzen dürfte. In vergangenen Zyklen verwandelten genau solche Presale-Einstiege kleine Beträge in Positionen, die den Einsatz um ein Vielfaches überstiegen. Die Werkzeuge sind einsatzbereit, das Audit ist öffentlich, und dieses Fenster schließt sich mit jeder verkauften Phase.

Fazit

Die XRP Prognose für Oktober zeigt einen Markt, in dem die großen Gewinne verteilt sind, bevor Privatanleger die Nachricht lesen. Wer bei XRP auf die Schlagzeile wartete, kaufte bei 1,36 Dollar statt bei 0,90 Dollar. Der Pepeto-Presale bietet heute genau diesen Vorsprung: Jeder Token kostet einen Bruchteil dessen, was die erwartete Binance-Notierung als Börsenkurs festlegen dürfte. Eine funktionierende Börse, Brücken-Infrastruktur und ein öffentliches SolidProof-Audit stehen dahinter. Die Differenz zwischen Presale-Preis und Listing-Preis ist die Rendite, die dieser Einstieg ermöglicht. Dieses Fenster schließt sich, und wer es verpasst, wird es wissen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie steht der XRP-Kurs im Oktober 2026?

Analysten erwarten einen Kurs zwischen 1,25 und 1,70 Dollar bei Unterstützung von 1,32 Dollar. Das Spotvolumen fiel um 1,94 Milliarden Dollar, Futures dominieren den Markt.

Warum zieht der Pepeto-Presale so viel Kapital an?

Weil 10,38 Millionen Dollar vor der erwarteten Binance-Notierung einflossen, gesichert durch ein vollständiges SolidProof-Audit. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.