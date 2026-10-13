FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für LVMH nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 620 auf 470 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der chinabedingte organische Erlösrückgang der Hauptsparte sei durch die übrigen Sparten kompensiert worden, schrieb Katharina Schmenger in einer Studie am Dienstag. Positiv wertete sie die Rückkehr des Luxuskonzerns zu Wachstum in Europa sowie weiterhin solide Zuwächse in den USA und Japan./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 16:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000121014
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