Wien (www.fondscheck.de) - 127 Gesellschaften bieten in Europa ETFs an, belegen Zahlen von LSEG Lipper. Doch nur 39 von ihnen verwalten mehr als eine Milliarde Euro. Ein ähnliches Bild ergibt sich, wenn man die einzelnen Produkte betrachtet, so die Experten von "FONDS professionell".Das verwaltete Vermögen der europäischen ETF-Branche habe per Ende September 3.249,3 Milliarden Euro erreicht - Rekord. Das gehe aus dem aktuellen "European ETF Industry Review" des Datenanbieters LSEG Lipper hervor. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de