Frankfurt (www.fondscheck.de) - Halbleiteraktien, Öl, Gold - im ETF-Handel geht es um die bekannten Themen, aber auch immer einmal Neues, so die Deutsche Börse AG.Aktuell seien es brasilianische Aktien. Maurice Mohnfeld von Lang & Schwarz sehe viel Interesse daran nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen vor gut einer Woche. Der Index der Börse in São Paulo sei nach dem guten Abschneiden des als wirtschaftsfreundlich geltenden Flavio Bolsonaro um fast 8 Prozent auf ein neues Rekordhoch gesprungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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