Zum dritten Mal ist Forthing auf einer westlichen Automesse vertreten. Nach dem Debüt beim Pariser Autosalon vor zwei Jahren und einem Abstecher zur Münchner IAA, zeigen die Chinesen bei ihrem dritten großen Messeauftritt drei Modelle, die schon bald durch Europa rollen sollen. Durch einen besonderen Fokus auf Familienfreundlichkeit will Forthing sich von der Konkurrenz abheben. Die Konzernmutter Dongfeng ist Chinas siebtgrößter Autobauer. Wir haben die wichtigsten Infos zu den vorgestellten Modellen zusammengefasst.Den vollständigen Artikel lesen ...
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