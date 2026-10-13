DJ XETRA-SCHLUSS/DAX kann Gewinne nicht halten - Symrise Tagessieger

DOW JONES--Nach einem freundlichen Start in den Tag hat der DAX am Dienstag seine Gewinne im Handelsverlauf wieder abgegeben. Stimmungsaufhellend wirkten zunächst wieder gesunkene Ölpreise, weil sie Sorgen vor einer weiter steigenden Inflation dämpften. Entsprechend entspannte sich die Lage am Anleihemarkt weiter, dort sank das Zinsniveau erneut. Hier dürften Anleger das zuletzt deutlich erhöhte Zinsniveau zu Käufen genutzt haben. Allerdings lösten sich sowohl der Ölpreis wie auch die Zinsen dann deutlich von den Tagestiefs, worauf die Aktienkurse vielfach den Rückwärtsgang einlegten. Unter dem Strich beendete der DAX den Tag mit einem Minus von 0,1 Prozent und 25.260 Punkten, rund 200 Punkte unter dem Tageshoch.

Tagesgewinner im DAX war die Symrise-Aktie mit einem Gewinn von 3,1 Prozent. Der Schweizer Hersteller von Riechstoffen und Aromen, Givaudan, hatte mit seinen Umsatzzahlen für das dritte Quartal die Erwartungen übertroffen, worauf die Aktie des Symrise-Wettbewerbers einen Satz um über 8 Prozent nach oben machte. Das zog Symrise mit nach oben.

Schwach lagen Halbleiteraktien im Markt, nachdem im asiatischen Handel Branchenwerte teils derbe Verluste erlitten hatten und auch an der Wall Street hier zunächst keine Erholung einsetzte. Auslöser waren Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms, Sorgen vor zunehmender Konkurrenz aus Asien und zu hohen Aktienbewertungen. Im DAX ging es für Infineon um 2,1 Prozent nach unten, im MDAX für Aixtron um 2,9 und für Suss um 3,1 Prozent. Siemens Energy büßten 2,5 Prozent ein. Die Aktie wird immer wieder im Einklang mit KI-Aktien gehandelt, weil das Unternehmen Technik für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren liefert.

Mit der Stimmungseintrübung für das KI-Wachstum waren wieder Papiere von Unternehmen gesucht, die potenziell als Leidtragende eines vermehrten KI-Einsatzes gelten. Unter anderem ging es für SAP um 1,5 Prozent nach oben, für Scout24 um 2,1 oder für Nemetschek um 1,7 Prozent.

Mit kleinen Aufschlägen zeigten sich Immobilienaktien, weil die zuletzt niedrigeren Marktzinsen ein günstigeres Umfeld für die Branche bedeuten. Vonovia gewannen 0,8 Prozent, LEG Immobilien 0,5 Prozent.

Die Schaeffler-Aktie gab um 1,7 Prozent nach. Der Auto- und Industriezulieferer erzielte im dritten Quartal bei stabilen Umsätzen nur eine leicht verschlechterte Gewinnmarge. Das Unternehmen sieht sich dennoch auf Kurs, die Ziele im Gesamtjahr und die Mittelfristziele 2028 zu erreichen.

Um 2,0 Prozent ging es für die Aktie der Porsche AG nach unten. Eine Vorabindikation der anstehenden Quartalszahlen des Sportwagenbauers habe keine neuen Erkenntnisse gebracht, berichteten Analysten. Das zweite Halbjahr verlaufe schwach.

Elringklinger verbesserten sich um 7,2 Prozent, nachdem der Autozulieferer nach einem starken Quartal den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben hatte.

Die vor allem an der Nasdaq gehandelte Aktie des Mainzer Biotechnologieunternehmens Biontech büßte im Xetra-Handel über 6 Prozent ein. Das Unternehmen erlitt einen Rückschlag mit einem Krebs-Immuntherapiekandidaten. Hier wurde in einer Studie der erste Endpunkt nicht erreicht. Die Studie wird dennoch fortgesetzt, um zweiten primären Endpunkt auszuwerten.

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD DAX 25.260 -0,1 3,1 DAX-Future 25.388 +0,0 2,9 XDAX 25.252 +0,0 2,7 MDAX 30.020 -0,3 -1,9 TecDAX 3.989 -0,1 10,0 SDAX 18.068 +0,1 5,2 zuletzt +/- Ticks Bund-Future 121,01 +5,0 *gerundet

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