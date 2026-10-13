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flatexDEGIRO gewinnt Prof. Dr. Katrin Löhr für den Aufsichtsrat



13.10.2026 / 18:21 CET/CEST

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flatexDEGIRO gewinnt Prof. Dr. Katrin Löhr für den Aufsichtsrat Frankfurt am Main, 13. Oktober 2026 - flatexDEGIRO hat den Prozess eingeleitet, Prof. Dr. Katrin Löhr als neues Mitglied des Aufsichtsrats gerichtlich bestellen zu lassen. Die erwartete gerichtliche Bestellung gilt bis zur ordentlichen Hauptversammlung im Juni 2027, auf der sie zur Wahl vorgeschlagen werden soll. Prof. Dr. Löhr ist eine ausgewiesene Expertin für Finanzwirtschaft, Corporate Governance und Rechnungswesen. Ihre Qualifikation für die Aufsichtsratsarbeit spiegelt sich auch in den Zertifizierungen "Qualifizierter Aufsichtsrat" und "Fachaufsichtsrat Financial Expert" der Deutschen Börse wider. Als Professorin für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Rechnungswesen und Finanzwirtschaft, verbindet sie wissenschaftliche Expertise mit langjähriger Praxiserfahrung in finanziellen und regulatorischen Fragestellungen. Ihre fachliche Kompetenz und ihre langjährige Befassung mit Fragen der Unternehmensführung, Finanzberichterstattung und Finanzbildung machen sie zu einer wertvollen Verstärkung des Aufsichtsrats von flatexDEGIRO. Neben ihrer akademischen Tätigkeit engagiert sich Prof. Dr. Löhr seit vielen Jahren für die Stärkung der Finanzkompetenz in Deutschland. Dabei setzt sie sich in verschiedenen ehrenamtlichen Funktionen dafür ein, das Verständnis für finanzielle Zusammenhänge und die private Vermögensbildung in der Gesellschaft zu stärken. "Wir freuen uns außerordentlich, dass sich Katrin Löhr bereit erklärt hat, sich als Finanzexpertin im Aufsichtsrat der flatexDEGIRO einzubringen. Mit ihr gewinnen wir eine hochqualifizierte und unabhängige Persönlichkeit mit ausgewiesener Expertise in den Bereichen Rechnungslegung, Corporate Governance und Finanzbildung. Sie wird unser Gremium mit ihrer Erfahrung und ihren Impulsen bereichern und die Weiterentwicklung unseres Unternehmens konstruktiv begleiten", sagte Stefan Müller, Vorsitzender des Aufsichtsrats von flatexDEGIRO. Ansprechpartner für die Medien: Achim Schreck

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