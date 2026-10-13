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XTB
13.10.2026 18:29 Uhr
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Micron Aktie: 35 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe genehmigt

Der US-Speicherchiphersteller Micron sorgt für Aufsehen an den Finanzmärkten: Das Unternehmen hat eine Aufstockung seines Aktienrückkaufprogramms um zusätzliche 33 Milliarden USD genehmigt. Zusammen mit den nicht genutzten Mitteln früherer Autorisierungen stehen damit insgesamt 35,16 Milliarden USD für den Rückkauf eigener Anteilsscheine bereit. Das Programm soll am 9. Dezember 2026 starten und setzt ein starkes Vertrauenssignal des Managements für die Micron Aktie, während der weltweite KI-Boom die Nachfrage nach Speicherlösungen weiter antreibt.

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