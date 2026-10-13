Die INFARMED-Zulassung ermächtigt den Standort von Tilray Medical in Cantanhede, Portugal, mikrobiologische sowie chemisch-physikalische Prüfungen vor Ort durchzuführen, wodurch die Qualitätskontrolle auf pharmazeutischem Niveau innerhalb der EU-GMP-konformen Produktionsplattform des Unternehmens vorangetrieben wird.

CANTANHEDE, Portugal, Oct. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Medical, ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Forschung, Anbau, Produktion, Produkte und Vertrieb von medizinischem Cannabis und ein Geschäftsbereich von Tilray Brands, Inc. ("Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY), hat heute einen wichtigen regulatorischen Meilenstein in Europa bekanntgegeben: INFARMED, die portugiesische nationale Behörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte, hat das Qualitätskontrolllabor in der EU-GMP-zertifizierten Anlage von Tilray Medical in Cantanhede, Portugal, für die Durchführung mikrobiologischer sowie chemisch-physikalischer Prüfungen vor Ort zugelassen. Die Zulassung verschafft Tilray Medical mehr Kontrolle über entscheidende Qualitätsprüfungen, beschleunigt die Produktfreigabe und stärkt den Standort in Portugal als strategische Ausgangsbasis für die Lieferung von medizinischem Cannabis in pharmazeutischer Qualität auf regulierten internationalen Märkten.

Mit dieser Zulassung hebt sich Tilray Medical auf seiner europäischen Produktionsplattform weiter von der Konkurrenz ab, indem das Unternehmen fortschrittliche Testkapazitäten direkt in seine EU-GMP-Infrastruktur integriert. Die Genehmigung festigt die Position von Cantanhede als strategisches Zentrum für Anbau, Produktion, Prüfung und internationale Belieferung und erfolgt vor dem Hintergrund einer stetig steigenden Nachfrage nach vertrauenswürdigem medizinischem Cannabis in pharmazeutischer Qualität in den regulierten Märkten.

Rajnish Ohri, President des internationalen Geschäftsbereichs von Tilray Brands, erklärte: "Da sich die regulierten Märkte für medizinisches Cannabis weiter entwickeln, werden jene Unternehmen die besten Chancen haben, eine führende Rolle einzunehmen, die Qualität auf pharmazeutischem Niveau, regulatorische Disziplin und eine zuverlässige weltweite Versorgung in großem Maßstab miteinander verbinden. Tilray hat einen der weltweit führenden, nach EU-GMP zertifizierten Betriebe für medizinisches Cannabis aufgebaut, und diese Zulassung stärkt unsere Plattform in Portugal weiter, indem sie fortschrittliche Qualitätsprüfungen näher an den Anbau und die Produktion heranführt. Dies verschafft uns mehr Schnelligkeit, Kontrolle und Flexibilität in unserer internationalen Lieferkette und stärkt zugleich die Infrastruktur und das technische Know-how, die erforderlich sind, um Patienten, Ärzte, Apotheken und Geschäftspartner in hochentwickelten Märkten weltweit mit bewährten medizinischen Cannabisprodukten zu versorgen."

Für Tilray Medical stellt die Verlagerung kritischer Qualitätsprüfungen ins eigene Haus einen wichtigen betrieblichen Vorteil auf dem sich rasch entwickelnden globalen Markt für medizinisches Cannabis dar. Durch die Verringerung der Abhängigkeit von Prüfungen durch Dritte bei Blütenpartien kann das Unternehmen die Kosten für die Freigabe der Chargen senken, die Prüfzeiten verkürzen und den Produktfluss von der Ernte bis zur Freigabe und zum Verkauf effizienter gestalten. Diese Kompetenzen stärken die Fähigkeit von Tilray Medical, die Versorgung in wichtigen internationalen Märkten - darunter Deutschland, das Vereinigte Königreich, Polen, Italien und andere regulierte Märkte für medizinisches Cannabis - zu steuern und gleichzeitig einen zuverlässigeren Zugang für Patienten und Geschäftspartner zu gewährleisten.

Dieser Meilenstein baut auf der allgemeinen internationalen Dynamik von Tilray Medical auf, zu der unter anderem die gesteigerte Produktionsleistung in der EU-GMP-zertifizierten Anlage in Portugal sowie die Ausweitung des Angebots an Cannabis-Arzneimitteln der Marke Tilray Medical im Vereinigten Königreich über die Lyphe Clinic und die Lyphe Dispensary gehören. Gemeinsam stärken diese Initiativen die Position von Tilray Medical als vertrauenswürdiger globaler Anbieter von medizinischem Cannabis, der über die Infrastruktur, die regulatorische Expertise und die kommerzielle Reichweite verfügt, um auf pharmazeutischen Märkten mit hohen Standards zu bestehen.

Über Tilray Medical

Tilray Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von Patienten in Not zu verbessern und ihre Würde zu wahren - durch einen sicheren und zuverlässigen Zugang zu einem globalen Portfolio an medizinischen Cannabis-Marken, darunter Tilray Medical, Good Supply, Redecan, ARX und Broken Coast. Tilray kann stetiges Wachstum verzeichnen, von einem der ersten Unternehmen, das als lizenzierter Produzent von medizinischem Cannabis in Kanada zugelassen wurde, bis zum Bau der ersten GMP-zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen in Europa, zunächst in Portugal und später in Deutschland. Heute ist Tilray Medical ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich medizinisches Cannabis und versorgt Patienten in mehr als 20 Ländern auf fünf Kontinenten.

Weitere Informationen zu Tilray Medical finden Sie unter Tilray Medical Europe , Tilray Medical Canada , Tilray Medical Australia-New Zealand sowie unter Solana.pa in Panama.

Über Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. ("Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika, das als transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und Unterhaltung führend ist und das Leben durch Momente der Verbundenheit verbessert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in über 20 Ländern, darunter ein umfassendes Angebot an Cannabisprodukten, hanfbasierte Lebensmittel und Craft-Getränke.

Weitere Informationen darüber, wie wir durch Momente der Verbundenheit das Leben verbessern, finden Sie auf Tilray.com. Folgen Sie @Tilray auf allen sozialen Plattformen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, stellen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen und im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung sowie Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen dar (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), die von den "Safe Harbor"-Bestimmungen in diesen Abschnitten und anderen geltenden Gesetzen abgedeckt sind. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich anhand von Begriffen wie "Prognose", "zukünftig", "sollte", "könnte", "ermöglichen", "potenziell", "erwägen", "glauben", "voraussehen", "schätzen", "planen", "erwarten", "beabsichtigen", "könnte", "prognostizieren", "wird", "würde" sowie die Verneinungen dieser Begriffe oder ähnliche Ausdrücke erkennen, auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Begriffe enthalten. Bestimmte wesentliche Faktoren, Schätzungen, Ziele, Prognosen oder Annahmen wurden verwendet, um die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung enthaltenen Schlussfolgerungen zu ziehen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung zählen Aussagen zu den erwarteten Vorteilen der INFARMED-Zulassung, darunter geringere Kosten für die Chargenfreigabe, verkürzte Testzeiträume, eine beschleunigte Markteinführung auf internationalen Märkten sowie unsere Absichten, Überzeugungen, Prognosen, Aussichten, Analysen oder aktuellen Erwartungen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder die das Unternehmen als unwesentlich erachtet, könnten ebenfalls dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Eine ausführlichere Erörterung dieser Risiken und anderer Faktoren finden Sie im zuletzt eingereichten Jahresinformationsformular von Tilray und im Jahresbericht auf Formular 10-K (und anderen bei der SEC eingereichten periodischen Berichten) von Tilray, die bei der SEC eingereicht wurden und auf EDGAR verfügbar sind. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Mitteilung, und das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, späteren Events oder sonstigen Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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