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WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker-Symbol: ENR
Xetra
13.10.26 | 17:35
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Industrie/Mischkonzerne
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Dow Jones News
13.10.2026 19:15 Uhr
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(1)

PTA-NVR: Siemens Energy AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

DJ PTA-NVR: Siemens Energy AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

Gesamtstimmrechte gemäß -- 41 WpHG

Siemens Energy AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach -- 41 WpHG

München (pta000/13.10.2026/18:41 UTC+2) - Veröffentlichung

1. Emittent Siemens Energy AG, Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München, Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Sonstige (Kapital-)Maßnahme (-- 41 Abs. 1 WpHG) Stand zum / Datum der Wirksamkeit: 13.10.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte: 850.000.000 davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Siemens Energy AG 
           Otto-Hahn-Ring 6 
           81739 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 207084040 
E-Mail:        investorrelations@siemens-energy.com 
Website:       www.siemens-energy.com 
ISIN(s):       DE000ENER6Y0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1791909660403 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2026 12:41 ET (16:41 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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