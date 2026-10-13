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Dow Jones News
13.10.2026 19:21 Uhr
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MÄRKTE USA/Leichter - Bankenzahlen setzen in der Breite kaum Impulse

DJ MÄRKTE USA/Leichter - Bankenzahlen setzen in der Breite kaum Impulse

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach einem uneinheitlichen Start ist die Tendenz an der Wall Street am Dienstagmittag leichter. Technologieaktien, besonders solche aus dem Halbleitersektor, werden weiter gemieden. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes geben um bis zu 0,4 Prozent nach. Der eng gefasste Dow-Jones-Index kommt um 0,3 Prozent zurück, der breite S&P-500-Index bewegt sich kaum.

Hinter dem Druck auf Halbleiteraktien mit KI-Fantasie steckt eine ausgeprägte Schwäche von Aktien aus dem KI-Sektor an den Börsen in Ostasien, nachdem die Branchenwerte an der Wall Street schon am Montag geschwächelt hatten. Zum einen belastet die Sorge vor zunehmender Konkurrenz aus Asien, nachdem CXMT, einer der größten chinesischen Speicherchiphersteller, einen neuen DRAM-Chip angekündigt hat. Zum anderen wird als Belastungsfaktor weiter das hohe Zinsniveau gesehen. Dadurch erhöhen sich die Bewertungen von Technologieaktien, zum anderen verteuert es die Finanzierungen der oft massiven KI-Investitionen.

Unter den Einzelwerten verlieren Micron 4,7 Prozent, wohingegen AMD und Intel nach Anfangsverlusten nun knapp im Plus liegen. Auch Nvidia und Marvell können sich zumindest gut behaupten.

Etwas stützend für den Gesamtmarkt wirkten anfangs wieder gesunkene Ölpreise, nachdem diese an den drei Tagen zuvor gestiegen waren. Russland habe mitgeteilt, dass seine Diesel-Exporte die im Rahmen eines Lieferabkommens mit den USA angekündigten Mengen übersteigen könnten. Das wirke Befürchtungen hinsichtlich der Lieferströme aus dem Golf entgegen, heißt es im Handel. Zur Mittagszeit haben sich die Ölpreise von ihren Tagestiefs aber deutlich erholt und bremsen eher wieder.

Entspannungssignale kommen von den Anleihen: Nachdem der Anleihehandel am Vortag wegen des "Columbus Day" pausierte, geht es mit den Renditen weiter nach unten. Die US-Zehnjahresrendite fällt gegenüber Freitag um 2 Basispunkte auf 5,23 Prozent, im Tief waren es aber auch schon 5,19 Prozent gewesen. Hier dürften einige Anleger weiter zugreifen, um sich das hohe Zinsniveau zu sichern. Neue Impulse werden am Mittwoch von neuen US-Inflationsdaten erwartet. Sie dürften zeigen, inwieweit der Anstieg der Energiepreise auf die Lebenshaltungskosten durchschlägt.

Keine klaren Akzente setzen die Quartalszahlen der Banken JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo und Citigroup, die wie üblich die Quartalsberichtssaison eröffneten. Die Zahlen gelten vielen Akteuren als Indikator für die allgemeine wirtschaftliche Lage. Insgesamt fielen sie eher besser aus als gedacht.

JP Morgan hat zwar die Erwartungen im Quartal verfehlt, der Ausblick für den Zinsüberschuss im vierten Quartal ist aber besser ausgefallen als gedacht. Die Aktie liegt knapp im Plus. Für Goldman Sachs geht es um 0,6 Prozent nach oben. Die Bank verzeichnete das zweitbeste Quartal ihrer Geschichte bei den Einnahmen und steigerte den Gewinn um 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Bei Wells Fargo, einem der größten Hypothekengeber, ist der Gewinn besser ausgefallen als erwartet, die Einnahmen dagegen schlechter. Die Aktie gibt um 1,6 Prozent nach. Citigroup verlieren 3,5 Prozent, obwohl hier Gewinn und Einnahmen gut ausgefallen sind. Einige Teilnehmer verweisen aber auf das Kreditkartengeschäft und höhere Kreditausfälle als Schwachpunkte.

Der Krankenversicherer Unitedhealth hat die Erwartungen des Marktes übertroffen, die Aktie bewegt das aber kaum. Auch der Pharmariese Johnson & Johnson hat die Konsensschätzungen geschlagen und dazu für das Gesamtjahr die Prognose für den bereinigten Gewinn und den Umsatz ganz leicht erhöht. Allerdings fiel der Quartalsgewinn wegen eines massiven Sonderaufwands im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten deutlich niedriger aus als vor Jahresfrist. Der Kurs fällt um über 6 Prozent. Die negative Reaktion könne auch auf das eher maue Wachstum der Medizintechniksparte zurückgeführt werden, sagen Händler.

Das Zahlungsunternehmen Visa hat die Genehmigung erhalten, sich auf ein Zahlungsgeschäft in China vorzubereiten. Die Aktie steigt um 1,1 Prozent.

Für Apple geht es nach der Vorstellung einer Reihe von Smart-Home-Produkten, darunter auch eine Kollektion gemeinsam mit LG Electronics und Schneider, um 1,1 Prozent nach oben.

Biontech geben um 5,9 Prozent nach. Ein Krebsimmuntherapie-Kandidat hat in einer Studie keine statistisch signifikante Verbesserung des progressionsfreien Überlebens gezeigt.

Syndax Pharmaceuticals brechen um fast 17 Prozent ein, nachdem in einer Phase-II-Studie ein Misserfolg erzielt wurde. Teradyne fallen um 2,2 Prozent nach der Ankündigung, 300 Millionen Dollar in Formfactor investieren zu wollen, einen Experten für Halbleiter-Testsysteme. Formfactor geben mit den schwachen Halbleiteraktien um 4,3 Prozent nach.

Navitas Semiconductor hat seine neueste Stromversorgungsplatine für Nvidia-Infrastrukturen vorgestellt. Der Kurs zieht darauf um 3,7 Prozent an. 

INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA     51.680,54  -0,3  -170,01    51.850,55 
S&P-500    7.797,88  -0,1   -9,36    7.807,24 
NASDAQ Comp  27.207,62  -0,1   -38,28    27.245,90 
NASDAQ 100  30.536,81  -0,4  -127,89    30.664,70 
 
 
US-Treasuries  Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre      4,81 +0,02    4,82      4,76 
5 Jahre      5,02 -0,00    5,03      4,96 
10 Jahre      5,23 -0,02    5,24      5,17 
 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag    Mo, 18:00 
EUR/USD     1,1193  +0,4   0,0040     1,1153      1,1158 
EUR/JPY     177,28  +0,2   0,3400     176,94     177,0800 
EUR/CHF     0,9321  +0,1   0,0011     0,9310      0,9313 
EUR/GBP     0,8448  +0,1   0,0004     0,8444      0,8449 
USD/JPY     158,36  -0,2  -0,2500     158,61     158,6900 
GBP/USD     1,3245  +0,3   0,0039     1,3206      1,3204 
USD/CNY     6,6937  +0,0   0,0012     6,6925      6,6925 
USD/CNH     6,6926  -0,0  -0,0021     6,6947      6,6951 
AUS/USD      0,698  +0,3   0,0021     0,6959      0,6958 
Bitcoin/USD  83.458,35  +0,5   438,34    83.020,01    82.798,18 
 
 
ROHOEL     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     93,98  +0,3    0,24      93,74 
Brent/ICE    105,65  -0,9   -1,00     106,65 
 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.156,10  -0,4   -15,00    4.171,10 
Silber      59,21  -1,8   -1,11      60,32 
Platin     1.660,67  -1,5   -24,86    1.685,53 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/mgo

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October 13, 2026 12:46 ET (16:46 GMT)

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