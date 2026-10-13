An der Börse spricht man vom dummen deutschen Kapital, wenn internationale Kommentatoren das passive Anlegerverhalten der Deutschen bewerten: Sparbuch statt Aktie - Inflationsverlust statt potenziellem Kaufkraftgewinn. Geht es um die Subventionsmilliarden des europäischen Klima-Business, sind die Deutschen wesentlich offensiver, da der Steuerzahler den beteiligten Unternehmen per Gesetzesdekret eine risikolose, saftige Rendite garantiert. Dies gilt auch D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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