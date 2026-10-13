Der S&P 500 steht auf Rekordhoch. Allerdings liegen mehr als 200 seiner Aktien im Minus. Wenige Chipkonzerne tragen die Rallye. Warum das gefährlich ist und was die Quartalszahlen jetzt retten könnten. Der S&P 500 eilt von Rekord zu Rekord. Doch die Party feiern nur wenige. Seit Jahresbeginn legte der Index um etwa 14 Prozent zu. Gleichzeitig liegen mehr als vier von zehn seiner Aktien im Minus, wie eine Reuters-Analyse mithilfe von LSEG-Daten zeigt. Die mittlere Aktie im Index kommt gerade ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de