TORONTO, Oct. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Electra Battery Materials Corporation (NASDAQ: ELBM; TSX-V: ELBM) ("Electra" oder das "Unternehmen") hat mit der WMC Group AG ("WMC") eine Absichtserklärung über eine fünfjährige Partnerschaft in den Bereichen Betriebskapital und Vermarktung unterzeichnet. Die Partnerschaft soll die kanadische Raffinerie des Unternehmens für kritische Rohstoffe unterstützen. Die Vereinbarung sieht die Finanzierung des Einkaufs von kobalthaltigem Einsatzmaterial sowie den anschließenden Verkauf von batterietauglichem Kobalt vor. Dadurch soll der betriebliche Cashflow-Zyklus der Raffinerie effizienter gestaltet werden.

Die Partnerschaft bietet Logistikmanagement, Marktexpertise im Bereich Kobalt, Unterstützung bei der Vermarktung und Zugang zum globalen Handelsnetzwerk von WMC. Damit soll Electra beim Übergang von der Bau- und Inbetriebnahmephase zum operativen Betrieb unterstützt werden. Im Zusammenhang mit der Partnerschaft hat sich WMC außerdem verpflichtet, nach Abschluss der endgültigen Vereinbarungen eine Investition in Electra zu tätigen.

"Electra kommt der Produktionsaufnahme immer näher. Die Partnerschaft sichert uns das für die Lagerhaltung benötigte Betriebskapital und verschafft unserem Vertriebsteam einen breiteren Zugang zu Kobaltabnehmern weltweit", erklärt Trent Mell, Chief Executive Officer von Electra. "Die Vereinbarung adressiert unsere zentralen Anforderungen in den Bereichen Betriebskapital, Logistik und Produktqualifizierung. WMC vermarktet physische Rohstoffe weltweit und verbindet fundierte Marktkenntnisse mit langjährigen Kundenbeziehungen. Diese Kompetenzen ergänzen unsere bestehenden Geschäftsbeziehungen und können dazu beitragen, den Betrieb der Raffinerie zu optimieren, während wir die Produktion schrittweise auf die volle Kapazität hochfahren."

"WMC baut seine Aktivitäten im Bereich Batteriematerialien aus. Diese Partnerschaft zeigt, welchen Mehrwert wir einem Produzenten wie Electra in der Entwicklungsphase bieten können", sagt Joe Micotto, Leiter des Geschäftsbereichs Batteriematerialien bei WMC. "Electra erschließt eine wichtige neue Quelle für raffiniertes Kobalt für den nordamerikanischen Markt. Die Kombination der Raffineriekapazitäten von Electra mit unseren finanziellen und logistischen Ressourcen sowie unseren globalen Kundenbeziehungen bietet dem Unternehmen einen starken Marktzugang beim Übergang in die Produktion."

WMC ist ein führender globaler Händler physischer Rohstoffe mit Schwerpunkt auf Batteriematerialien und Kernbrennstoffen. Das Unternehmen bietet langfristige Lieferverträge, Abnahmevereinbarungen, Vermarktungs-, Logistik- und Finanzierungslösungen an. Das Handelsteam von WMC für Batteriematerialien verfügt über umfassende Expertise im Kobaltmarkt und etablierte Beziehungen entlang der globalen Lieferkette.

Die Parteien beabsichtigen, auf Grundlage der Absichtserklärung verbindliche endgültige Verträge auszuhandeln. Der Abschluss der geplanten Vereinbarungen steht weiterhin unter dem Vorbehalt einer Due-Diligence-Prüfung, der Verhandlung und Unterzeichnung der endgültigen Vertragsdokumentation, der Erteilung erforderlicher behördlicher Genehmigungen und Gläubigerzustimmungen sowie der Erfüllung weiterer marktüblicher Bedingungen.

Neben der Bereitstellung von Finanzierungs- und Logistikdienstleistungen für Mengen bis zur Nennkapazität der Raffinerie wird WMC als Abnehmer und exklusiver Vermarktungsagent für die entsprechende Kobalt-Sulfat-Produktion fungieren. Die Partnerschaft soll die bestehenden Kundenbeziehungen von Electra ergänzen, darunter die Liefervereinbarung mit LG Energy Solution.

Die Absichtserklärung ist unverbindlich. Ausgenommen davon sind bestimmte Bestimmungen, insbesondere zu Vertraulichkeit, Exklusivität, Kosten, Abtretung, anwendbarem Recht und Gerichtsstand.

Über Electra Battery Materials

Electra gehört zu den führenden Unternehmen beim Aufbau der nordamerikanischen Lieferkette für kritische Mineralien für Lithium-Ionen-Batterien. Hauptaugenmerk des Unternehmens ist der Bau der einzigen Kobalt-Sulfat-Raffinerie Nordamerikas. Sie ist Teil einer schrittweisen Strategie, die Raffination kritischer Rohstoffe nach Nordamerika zurückzuholen und die Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten zu verringern. Neben der Raffinerie verfügt Electra über umfangreiche Grundstücksflächen im Cobalt Belt im US-Bundesstaat Idaho. Dazu gehören das Projekt Iron Creek und angrenzende Liegenschaften. Damit ist das Unternehmen gut positioniert, um eine zentrale Rolle bei der Kobalt- und Kupferproduktion in Nordamerika einzunehmen.

Darüber hinaus entwickelt Electra Möglichkeiten für das Recycling von Schwarzmasse, um kritische Rohstoffe aus Altbatterien zurückzugewinnen. Gleichzeitig prüft das Unternehmen weiterhin Wachstumschancen in der Nickelraffination und bei weiteren nachgelagerten Batteriematerialien. Weitere Informationen finden Sie unter www.ElectraBMC.com.

Über WMC

WMC ist ein unabhängiger, innovativer Händler physischer Rohstoffe mit Schwerpunkt auf dem kohlenstoffarmen Energiesektor. Das Unternehmen ist in den Bereichen Kernbrennstoffe und Batteriematerialien tätig. WMC bietet auf den globalen Märkten für physische Rohstoffe langfristige Liefer- und Abnahmevereinbarungen sowie Vermarktungs-, Logistik- und Finanzierungslösungen an.

WMC nutzt sein Netzwerk, sein Marktwissen und seine Finanzierungskompetenz, um Energieproduktionskapazitäten mit der nachgelagerten Nachfrage zu verbinden. WMC wurde 2016 gegründet, ist ein Unternehmen in Privatbesitz mit Hauptsitz in Amsterdam und unterhält Niederlassungen in Zug, Denver und Hongkong.

Darüber hinaus fungiert WMC als technischer Berater des Sprott Physical Copper Trust und des Sprott Physical Uranium Trust.

Kontakt

Heather Smiles

Vice President, External Affairs & Corporate Development

Electra Battery Materials

info@ElectraBMC.com

1.416.900.3891

Joe Micotto

Head of Battery Materials

WMC Group AG

joseph.micotto@wmcgroup.com

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