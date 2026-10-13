Berlin (ots) -Die Grünen-Parteichefin Franziska Brantner befürwortet die Unterbrechung der Sondierungsgespräche zwischen ihrer Partei und der SPD mit den Linken in Berlin. "Die Linkspartei hat sich nicht an die Abmachung gehalten. Und das ist bedauerlich", sagt Brantner in der ARD-Talksendung "maischberger". Die Sendung wird heute um 22:50 in Das Erste ausgestrahlt. Die Sondierungen seien unterbrochen, weil "natürlich braucht man Verlässlichkeit und Vertrauen". Die Grünen-Politikerin bezieht sich auf die Vereinbarung der drei Parteien zum Umgang der Linken mit Fällen von Antisemitismus. Brantner betonte: "Wir hoffen, dass die Linkspartei wieder zurückkommt an den Tisch." Solange das nicht gegeben sei, könne man "natürlich nicht weiter über Inhalte reden."Mit Blick auf den Bundestagsabgeordneten der Linken Ferat Koçak forderte Brantner von der Fraktionschefin der Linken: "Heidi Reichinnek hat eine Verantwortung, bei sich in der Bundestagsfraktion auch endlich mal hier Klartext zu reden." Reichinnek müsse "dafür zu sorgen, dass die Fragen, wenn es um Antisemitismus und organisierte Kriminalität geht, in der Fraktion geklärt werden.""maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6370562