Die Apple-Aktie könnte 2027 eine Marktkapitalisierung von sechs Billionen US-Dollar erreichen. Neue iPhone-Modelle und wachsende Serviceerlöse bieten Chancen, während SpaceX mit Satellitenkommunikation langfristig zum ernsthaften Wettbewerber werden könnte. Quartalszahlen als nächster Prüfstein Apple legt voraussichtlich am 2. November 2026 die Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal vor. Analysten erwarten einen bereinigten Gewinn von 1,98 Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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