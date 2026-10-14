Silber im Fokus: Endeavour Silver steigert die Silberproduktion um 19% - Terronera verbessert die Ausbeuten!

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Die LBMA-Umfrage signalisiert Silberoptimismus. Endeavour Silver meldet für Q3 höhere Ausbeuten bei Terronera und mehr Durchsatz bei Kolpa.

ANZEIGE/WERBUNG - Entgeltliche Marketingmitteilung zu Endeavour Silver Corp. · Auftraggeberin und Vergütungsschuldnerin: SRC swiss resource capital AG, entgeltliche IR-Vertragspartnerin von Endeavour Silver Corp. · Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin: JS Research GmbH · Autor: Jörg Schulte · Erstveröffentlichung: 14. Oktober 2026, 5:28 Uhr Europe/Berlin ·

+++ Silber zwischen Preisfantasie und industriellem Wandel! +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die LBMA-Konferenzumfrage in Sorrent nennt 94,70 US-Dollar je Feinunze Silber für Oktober 2027. Das liegt rechnerisch rund 57% über dem von Reuters am 12. Oktober 2026 um 13:44 Uhr UTC gemeldeten Preis von 60,51 US-Dollar. Hohe Anleiherenditen bleiben ein Gegengewicht: Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten am 1. Oktober zeitweise mit 5,34%, dem höchsten Stand seit 2002. Verzinste Anlagen stehen damit in Konkurrenz zu unverzinsten Edelmetallen. 1,3,4

Der Silberbedarf der Photovoltaik sank 2025 um rund 6% auf 186,6 Millionen Unzen, entsprechend 16,5% der gesamten Silbernachfrage. Für 2026 erwartete der World Silver Survey im April weitere 19% weniger auf 151,0 Millionen Unzen, bedingt durch Materialeinsparungen und Substitution. Ein längerfristiges Szenario von Cattaneo und Mitautoren sieht für 2030 jährlich 10.000 bis 14.000 Tonnen PV-Silberbedarf, entsprechend 29 bis 41% des modellierten weltweiten Silberangebots. Entscheidend sind die zugrunde gelegten Ausbau- und Technologieannahmen.

2025 stammten 73,9% der Silberminenförderung aus Minen, deren Hauptprodukt ein anderes Metall wie Blei, Zink, Kupfer oder Gold ist. Nur 26,1% kamen aus primären Silberminen. Silber fällt also überwiegend als Nebenprodukt an, und wie viel davon gefördert wird, richtet sich vor allem nach der Nachfrage nach den Hauptmetallen. Aus unserer Sicht kann das Silberangebot deshalb kurzfristig nur begrenzt auf einen höheren Silberpreis reagieren.5,6

Silberminenproduktion 2025 nach Herkunft. Quelle: The Silver Institute / Metals Focus.5

Hier setzt die operative Perspektive von Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) an. Das Unternehmen betreibt "Guanaceví' und "Terronera' in Mexiko sowie "Kolpa' in Peru.

Hinzu kommen das fortgeschrittene Explorationsprojekt "Pitarrilla' in Mexiko und weitere Explorationsprojekte in Mexiko, Chile und den USA. Für die kurzfristige Entwicklung zählt vor allem die Leistung der bestehenden Betriebe.7,8

19% mehr Silber und 39% mehr Gold!

Im dritten Quartal 2026 förderte Endeavour Silver 2.096.545 Unzen Silber und 10.126 Unzen Gold, entsprechend einem Plus von 19% beziehungsweise 39% gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Silberproduktion lag dennoch leicht unter dem Unternehmensplan. In den ersten neun Monaten erreichte sie 5.915.874 Unzen, gerundet 33% mehr als ein Jahr zuvor.

Bei der Einordnung hilft ein Blick auf das veränderte Portfolio: "Terronera' erreichte am 1. Oktober 2025 den kommerziellen Betrieb, "Kolpa' gehört seit dem 1. Mai 2025 zum Konzern. Der Verkauf von "Bolañitos' wurde am 15. Januar 2026 abgeschlossen. Die Wachstumsraten sind deshalb kein reiner Vergleich eines unveränderten Minenportfolios.2,9

Unter Einbeziehung der Basismetalle meldete Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) rund 3,61 Millionen Unzen Silberäquivalent. Die Umrechnung für 2026 verwendet 90 Silberunzen je Goldunze sowie 45, 61 und 238 Silberunzen je Tonne Blei, Zink und Kupfer. Für 2025 galten 80, 60, 85 und 300.Die unterschiedlichen Faktoren schränken den direkten Vergleich der Silberäquivalentmengen ein.2,9

"Terronera' steigert die Ausbeuten!

"Terronera' lieferte im Quartal 710.670 Unzen Silber und 7.157 Unzen Gold. Wegen einer Blockade ruhte der Betrieb vom 12. bis 24. August 2026. Der Durchsatz sank entsprechend gegenüber dem Vorquartal von 175.729 auf 165.171 Tonnen, weshalb die Produktion leicht unter Plan liegt. Die Verbesserungen in der Aufbereitung hingegen wirkten dieser Belastung entgegen.

Die durchschnittliche Silberausbeute erhöhte sich von 84,0% im ersten und 85,4% im zweiten Quartal auf 88,0% im dritten Quartal. Bei Gold folgten auf 72,7% und 72,6% nun 75,0%. Damit gewinnt die Aufbereitung einen größeren Anteil des im Erz enthaltenen Metalls zurück.

Innerhalb des dritten Quartals stieg die Silberausbeute von 85,6% im Juli über 86,2% im August auf 91,1% im September. Die Goldausbeute entwickelte sich von 74,3% über 74,5% auf 76,3%. Der Septemberwert zeigt den Fortschritt, muss sich im laufenden Betrieb aber erst verstetigen.

Metallausbeuten von Terronera im dritten Quartal 2026. Quelle: Endeavour Silver Corp.2

Die durchschnittlichen Erzgehalte lagen mit 152 g/t Silber und 1,80 g/t Gold nach Unternehmensangaben im Plan. Im Quartal begann außerdem die Erschließung höhergradiger Bereiche. Das kann die weitere Produktion unterstützen, sofern Erzversorgung und Aufbereitung wie vorgesehen zusammenspielen.2,9,10

"Kolpa' legt beim Durchsatz und bei der Silberförderung zu!

In Peru verarbeitete "Kolpa' 256.052 Tonnen Erz, nach 233.408 Tonnen im zweiten Quartal. Die Silberproduktion stieg von 633.288 auf 682.903 Unzen, rechnerisch um rund 7,8%. Laut Unternehmen trug der zuvor umgesetzte Anlagenausbau zu diesem Fortschritt bei. Die Silberförderung lag über Plan, die Basismetallproduktion im Plan.2,9

"Guanaceví' und die Jahresplanung bleiben entscheidend!

Bei "Guanaceví' belasteten niedrigere Gehalte und eine Mühlenreparatur das Quartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sanken Silberproduktion und Silbergehalt um 31% beziehungsweise 24%, der Durchsatz um 10%. Neben der planmäßigen Abbaufolge in geringergradigen Bereichen fiel die Verwässerung höher aus als vorgesehen. Erz von Dritten ergänzte die Versorgung und stellte 33% des Durchsatzes.

Am 21. September wurde die Hauptmühle für den Austausch des Kopfes und des Zapfens außer Betrieb genommen. Die Aufbereitung lief mit geringerer Kapazität weiter, der Bergbau wurde fortgesetzt. Für den Reparaturabschluss nannte Endeavour Silver am 8. Oktober die erste Oktoberhälfte als erwarteten Termin.

Für das Gesamtjahr rechnet Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) inzwischen mit einer Produktion am unteren Ende oder leicht unterhalb der bisherigen Prognosespanne. Eine aktualisierte Produktions- und Kostenprognose soll mit den Quartalsfinanzzahlen am 9. November 2026 erscheinen. Für Anleger wird dann genauer erkennbar, wie sich die Unterbrechungen auf Kosten und Ergebnis ausgewirkt haben.2,11

Auch die verkauften Metallmengen steigen!

Im dritten Quartal setzte Endeavour Silver 1.900.368 Unzen Silber und 9.499 Unzen Gold ab, gerundet 8% beziehungsweise 27% mehr als im Vorjahresquartal. Über neun Monate waren es 5.596.696 Unzen Silber und 31.265 Unzen Gold, ein Plus von 26% beziehungsweise 32%.

Fazit:

Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) verbindet eine höhere konsolidierte Silberproduktion mit besseren Ausbeuten bei "Terronera' und steigendem Durchsatz bei "Kolpa'. Das sind konkrete operative Fortschritte. Für die weitere Entwicklung bleiben jedoch ein verlässlicher Betrieb, die Erzgehalte und die Kosten entscheidend.2,7

Im Blick stehen jetzt der erwartete Abschluss der Mühlenreparatur, die Bestätigung der verbesserten Ausbeuten im laufenden Betrieb und die Finanzzahlen samt Prognoseaktualisierung am 9. November 2026. Gelingt die operative Stabilisierung, könnte Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) seine Produktionsbasis besser nutzen. Ein höherer Silberpreis wäre zusätzlicher Rückenwind.1,2,11

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. LBMA: Precious Metals Prices Forecasted for October 2027, 7. Oktober 2026. Umfrage unter Konferenzteilnehmern; keine eigene Preisprognose.

2. Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver Produces 2,096,545 Oz Silver and 10,126 Oz Gold, for a total of 3.6 Million Silver Equivalent Oz in Q3 2026, 8. Oktober 2026. Produktions-, Absatz- und Betriebsdaten sowie Ausblick.

3. Reuters: Gold eases on strong dollar, oil prices; US inflation data eyed, 12. Oktober 2026. Verwendeter Silber-Spotpreis: 60,51 US-Dollar; Meldungsstand 13:44 Uhr UTC.

4. Reuters: Global bond rout deepens, pushes US Treasury yields to 24-year peak, 1. Oktober 2026. Intraday-Hoch der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen.

5. The Silver Institute / Metals Focus: World Silver Survey 2026, 15. April 2026. Insbesondere Druckseiten 8-12 und 28; Prognosen entsprechen dem Berichtsstand April 2026.

6. Vittoria Cattaneo et al. / Universität Gent: Forecasting silver demand and supply by 2030: impact of silver-intensive photovoltaic cells and sectoral competition, 2026. Resources, Conservation and Recycling, Band 224, Artikel 108562; DOI 10.1016/j.resconrec.2025.108562. Geprüft wurde der frei zugängliche Abstract im Universitätsrepositorium.

7. Deutsche Börse: Endeavour Silver Corp. Aktie | A0DJ0N | CA29258Y1034 | Aktienkurs, abgerufen am 12. Oktober 2026. Abgleich der WKN und ISIN.

8. Endeavour Silver Corp.: Portfolio Overview, abgerufen am 12. Oktober 2026. Betriebs- und Explorationsportfolio.

9. Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver Produces 1,943,955 Oz Silver and 10,474 Oz Gold, for a total of 3.4 Million Silver Equivalent Oz in Q2 2026, 8. Juli 2026. Vorquartalsproduktion, Durchsatz und Ausbeuten; Erwerbszeitpunkt von Kolpa.

10. Endeavour Silver Corp. / GlobeNewswire: Endeavour Silver Produces 1,875,375 Oz Silver and 11,740 Oz Gold, for a total of 3.3 Million Silver Equivalent Oz in Q1 2026, 8. April 2026. Metallausbeuten von Terronera im ersten Quartal.

11. Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver Reports Temporary Reduced Capacity at its Guanacevi Mine, 22. September 2026. Mühlenreparatur und Fortführung des Bergbaus.

Grafik- und Bildnachweise

Abbildung 1: Weltweite Silberminenproduktion 2025 nach Herkunft. Eigene programmatische Darstellung mit KI-Unterstützung für JS Research GmbH; Daten: The Silver Institute / Metals Focus, World Silver Survey 2026, Druckseite 28. Die Anteile beziehen sich ausschließlich auf die Minenförderung. Recycling ist nicht enthalten.

Abbildung 2: Monatliche Silber- und Goldausbeuten von Terronera im dritten Quartal 2026. Eigene programmatische Darstellung mit KI-Unterstützung für JS Research GmbH; Daten: Endeavour Silver Corp., Produktionsmeldung vom 8. Oktober 2026. Intro-Bild: Symbolbild; KI genereiert

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 12. Oktober 2026. Geprüft wurden Markt-, Produktions- und Absatzdaten, Durchsätze, Gehalte, Ausbeuten, Prozentveränderungen, Projektstatus, Betriebsunterbrechungen, Ausblick und WKN anhand der aufgeführten Unternehmens-, Börsen-, Branchen- und Nachrichtenquellen. Die PV-Studie wurde anhand ihres frei zugänglichen Abstracts im Repositorium der Universität Gent geprüft. Der Abgleich der Unternehmensmeldungen reichte bis zum Redaktionsstand; die jüngste einschlägige Meldung stammt vom 8. Oktober 2026. Die Bewertung ist qualitativ. Endeavour Silver Corp. hat den Beitrag weder geprüft noch freigegeben.

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