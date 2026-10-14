Börse ist nicht linear. Gier und Angst, zu viele Vorschusslorbeeren oder eine zu große Skepsis, all das bewegt die Märkte. Was heute billig oder teuer ist, wird nur die Zukunft zeigen. Genau an diesem Punkt befinden sich die genannten Aktien. Sichere Lieferketten und Rohstoffvorkommen sowie Verteidigungsbereitschaft stehen ganz weit oben auf der Agenda westlicher Regierungen. Diese langfristigen Trends spielen Rüstungskonzernen und Rohstoffproduzenten massiv in die Karten. Gerade Almonty als Produzent des kritischen Rohstoffs Wolfram besitzt eine unangefochte Spitzenposition. Wo bieten sich jetzt die größten Chancen für Anleger?
Enthaltene Werte: CA0203987072,DE0007030009,DE0006305006Den vollständigen Artikel lesen ...
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