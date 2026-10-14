Die NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109) befindet sich mitten in einem grundlegenden Umbau. Aus dem früher vor allem für Schnelltests bekannten Unternehmen entsteht eine integrierte Consumer-Health-Plattform. Von rund 18 Mio. Euro im laufenden Jahr soll der Konzernumsatz organisch auf rund 28 Mio. Euro im Jahr 2028 und inklusive weiterer Akquisitionen auf rund 40 Mio. Euro im Jahr 2030 steigen. Rheinmetall, RENK, HENSOLDT - Digitalisierungsverlierer gegenüber Palantir, Leonardo und Thales? Oder übersieht man was? Mutares schliesst offene Flanke durch Lapeyre Teilverkauf. Branick Group - war's das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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