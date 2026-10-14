Die Meta-Aktie legt nach dem Sprung vom Montag weiter zu und schloss am Dienstag bei 762,50 US$. Verantwortlich ist das neue KI-Modell Muse Wonder, mit dem Meta nach mehreren Rückschlägen zu OpenAI und Anthropic aufschließen will. Truist reagiert bereits mit einem spektakulären Kursziel von 1.000 US$. Entscheidend ist jedoch nicht der nächste Benchmark-Sieg, sondern ob Meta seine gewaltigen KI-Ausgaben endlich in zusätzliche Umsätze verwandeln kann. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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