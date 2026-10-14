Der Milliardenmarkt wächst, doch mehr als die Hälfte der Anbieter könnte verschwinden. Eine düstere Prognose von Gartner erschüttert die Quantenbranche. Drei beliebte Aktien stehen besonders unter Druck. Der nächste Milliardenmarkt könnte für viele Unternehmen zum Milliardengrab werden! Die Aktien von IonQ, D-Wave Quantum und Rigetti Computing stehen seit Wochenbeginn massiv unter Druck. Besonders hart erwischte es IonQ. Auslöser sind eine alarmierende Prognose des Marktforschers ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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