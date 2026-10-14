EBITDA zwischen 60 und 75 Mio. Euro erwartet Die PNE AG hat ihre Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst. Der Konzern erwartet nun ein EBITDA zwischen 60 Mio. Euro und 75 Mio. Euro sowie ein EBITDA normalised zwischen 65 Mio. Euro und 80 Mio. Euro. Bislang hatte der Vorstand mit einem Konzern-EBITDA von 90 Mio. Euro bis 120 Mio. Euro und einem EBITDA normalised von 110 Mio. Euro bis 140 Mio. Euro gerechnet. Hintergrund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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