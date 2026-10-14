Zürich (ots) -Alle 25 Minuten erleidet in der Schweiz ein Mensch einen Schlaganfall. Wer die Symptome schnell erkennt und richtig reagiert, kann Leben retten. Genau das hat Sonia F. T. erlebt: Weil ihr Mann die Anzeichen erkannte und sofort den Rettungsdienst alarmierte, erhielt sie rasch medizinische Hilfe. Anlässlich des Weltschlaganfalltags am 29. Oktober sensibilisiert FRAGILE Suisse dafür, Schlaganfallsymptome zu erkennen und im Notfall schnell zu handeln.Jedes Jahr erleiden rund 22'000 Menschen in der Schweiz einen Schlaganfall. Er kann Menschen jeden Alters treffen und schwerwiegende Folgen haben. Ein gesunder Lebensstil kann dazu beitragen, das persönliche Risiko zu senken. Im Notfall ist jedoch vor allem eines entscheidend: die Symptome zu erkennen und sofort zu handeln. Denn bei einem Schlaganfall zählt jede Minute.Dies zeigt Sonias Geschichte eindrücklich. Als ihr Ehemann bemerkte, dass ihr Gesicht gelähmt war und sie nur noch unverständliche Wörter flüsterte, rief er sofort den Rettungsdienst. Die Diagnose war eindeutig: Sonia hatte einen Schlaganfall erlitten. Dankbar sagt sie: "Ich hatte grosses Glück: Mein Mann hat schnell reagiert und wusste, was zu tun war."Heute lebt Sonia mit einer linksseitigen Lähmung, chronischer Müdigkeit sowie Konzentrations- und Aufmerksamkeitsschwierigkeiten. Ihre Geschichte zeigt somit auch, dass ein Schlaganfall nicht mit der Behandlung im Spital endet. Die Folgen können Betroffene noch lange im Alltag begleiten.Schlaganfall erkennen: Die BE-FAST-MethodeDie BE-FAST-Methode hilft dabei, mögliche Anzeichen eines Schlaganfalls schnell zu erkennen. Bei Verdacht gilt: sofort den Notruf 144 wählen. Je schneller die medizinische Behandlung beginnt, desto eher lassen sich schwerwiegende Folgen begrenzen. Folgende Symptome können auf einen Schlaganfall hinweisen. Achtung: Sie müssen nicht alle gleichzeitig oder in dieser Reihenfolge auftreten!- B wie Balance (Gleichgewicht): Bitten Sie die Person, einige Schritte auf einer Linie zu gehen oder auf einem Bein zu stehen. Achten Sie darauf, ob sie unter Gleichgewichtsproblemen oder Schwindel leidet.- E wie Eyes (Augen): Fragen Sie die Person, ob sie plötzlich doppelt, unscharf oder nur noch auf einem Auge sieht.- F wie Face (Gesicht): Bitten Sie die Person zu lächeln. Hängt ein Mundwinkel herab, deutet das auf eine Halbseitenlähmung hin.- A wie Arms (Arme): Bitten Sie die Person, die Arme nach vorne zu strecken und dabei die Handflächen nach oben zu drehen. Bei einer Lähmung können nicht beide Arme gehoben werden, ein Arm sinkt oder dreht sich.- S wie Speech (Sprache): Lassen Sie die Person einen einfachen Satz nachsprechen. Ist sie dazu nicht in der Lage oder klingt die Stimme verwaschen, liegt vermutlich eine Sprachstörung vor.- T wie Time (Zeit): Zögern Sie nicht, wählen Sie unverzüglich den Notruf 144 und schildern Sie die Symptome - denn mit jeder Minute sterben weitere Nervenzellen ab. Zeit ist Hirn.Weiteres Material und InformationenFRAGILE Suisse stellt für die Präventionskampagne kostenlose Inserate in verschiedenen Formaten zur Verfügung. Die Sujets können heruntergeladen und honorarfrei verwendet werden: www.fragile.ch/medien/fuellerinserate/Mehr Informationen zur Kampagne "Schütze dein Hirn - Schütze dein Leben!": www.fragile.ch/schuetzedeinhirn/Über FRAGILE SuisseFRAGILE Suisse ist die schweizerische Patienten- und Fachorganisation für Menschen mit Hirnverletzung und ihre Angehörigen. Gemeinsam mit ihren elf Regionalvereinigungen engagiert sie sich für die rund 130'000 Menschen, die in der Schweiz mit den Folgen einer Hirnverletzung leben. FRAGILE Suisse bietet Beratung, Begleitung und Kurse für Betroffene und Angehörige, schult Fachpersonen und setzt sich für die gesellschaftliche Inklusion von Menschen mit Hirnverletzung ein. Zudem informiert und sensibilisiert die Organisation die Öffentlichkeit und fördert die Prävention.www.fragile.chPressekontakt:Viviane Kauflin-LyothLeiterin Kommunikation, Marketing und FundraisingFRAGILE SuisseBadenerstrasse 6968048 ZürichE-Mail: kauflin@fragile.chTelefon: 044 360 30 69Original-Content von: FRAGILE Suisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100003638/100942905