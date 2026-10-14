Betrug ist oft gezielt auf menschlichem Versagen aufgebaut. Sicherheitsexpert:innen sind sich dessen bewusst. Das Budget, das ihnen zur Verfügung steht, spiegelt die wachsenden Risiken allerdings nicht wider. Alle sprechen über die Gefahren von KI. Während lange Zeit vor allem Halluzinationen und irreführende Aussagen im Fokus standen, rücken jetzt autonom handelnde KI-Agenten in den Blick, die sich der menschlichen Kontrolle bewusst entziehen. Für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n