In einem wichtigen Konferenzraum des ChatGPT-Entwicklers OpenAI wird ein Aufnahmegerät entdeckt. Nach einer Festnahme ermittelt das FBI weiter. Ein Mitarbeiter des ChatGPT-Entwicklers OpenAI steht unter Verdacht, ein Abhörgerät in einem Konferenzraum der Firma platziert zu haben, in dem oft Geschäftsgeheimnisse besprochen werden. Der 35-jährige saudische Staatsbürger wurde festgenommen, wie die KI-Firma und das US-Justizministerium mitteilten. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n