© Foto: SOPA Images - Sipa USAUnitedHealth überrascht mit besser als erwarteten Quartalszahlen und hebt seine Gewinnprognose für 2026 bereits zum dritten Mal an.
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|Prognose steigt erneut: UnitedHealth überrascht mit starken Zahlen - ist die Krise vorbei?
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