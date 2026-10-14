Die großen US-Banken haben im dritten Quartal glänzend verdient. JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup und Wells Fargo kommen zusammen auf rund 32 Milliarden Dollar Gewinn, 14 Prozent mehr als vor einem Jahr. Goldman Sachs hat die Erwartungen weit übertroffen, Citigroup meldet das umsatzstärkste dritte Quartal seit 10 Jahren. Trotzdem fielen die Aktien. Citi verlor an einem einzigen Tag 5,6 Prozent, und der US-Bankenindex liegt seit Juli deutlich hinter dem Gesamtmarkt. Was steckt hinter diesem Widerspruch? Und warum warnen ausgerechnet die Bankchefs selbst davor, dass die gute Phase bald enden könnte? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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