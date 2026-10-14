München (ots) -- Giuliano konfrontiert Tim mit brisanten Liebesgerüchten aus der Heimat- Granate Paco macht seinem Kumpel Tim bei Marla Konkurrenz- "Love Island VIP" am 14. Oktober um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Überraschung bei "Love Island VIP": Mit Giuliano zieht eine Granate in die Villa ein, die bislang nicht als Teil des Casts bekannt war. Der Überraschungs-Neuzugang bringt direkt brisanten Gesprächsstoff mit - er konfrontiert Tim mit Gerüchten über dessen Liebesleben außerhalb der Villa. Gleichzeitig bekommt Tim mit Granate Paco Konkurrenz bei Marla, obwohl die beiden eigentlich gute Freunde sind. Auch Chiaras Einzug sorgt bei Eva für Unruhe. "Love Island VIP" am 14. Oktober um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Mit Giuliano wartet auf die Zuschauer eine besondere Überraschung: Während die übrigen Islander des Casts bereits vor Staffelstart bekannt gegeben wurden, wurde sein Einzug bislang nicht kommuniziert. Als neue Granate sorgt er direkt für Gesprächsstoff und konfrontiert Tim mit Gerüchten, wonach dieser außerhalb der Villa mit Ariel liiert sein soll. Informationen aus erster Hand, schließlich haben Ariel und Giuliano eine gemeinsame Tochter. Tim gerät damit unmittelbar unter Druck.Doch damit nicht genug: Mit Tims Bro Paco zieht ein weiteres bekanntes Reality-Gesicht in die Villa ein - und der entscheidet sich ausgerechnet für Marla. Die wiederum scheint ihrem neuen Couple alles andere als abgeneigt zu sein. Für Tim bedeutet das Konkurrenz aus den eigenen Reihen.Auch bei Eva und Jannik läuft es nicht ganz rund. Obwohl Eva und Granate Chiara befreundet sind, lässt ihr Einzug sie nicht kalt. Schließlich hatte Jannik zuvor ausdrücklich Chiara als Wunsch-Islanderin genannt. Zwischen Eva und Jannik kommt es deshalb zur Diskussion - und ihr noch junger Flirt steht auf dem Prüfstand."Love Island VIP" am 14. Oktober um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird von ITV Studios Germany produziert.Pressefotos und weitere Informationen finden Sie hier: Love Island VIP - RTLZWEI Unternehmen (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funternehmen.rtl2.de%2Fsendungen%2Flove-island-vip&data=05%7C02%7CDominik.Rabenberg%40rtl2.de%7C90433f21e00a48613e4a08df238e9bb5%7Cc5eaaa863ebd4d4db5bf1edd64cdb03e%7C0%7C0%7C639268767541608192%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=GxSeR95Cq1y%2Bz0FzgRvV9d0HYsc6iahmDj%2FzIV9EHfY%3D&reserved=0).Über "Love Island VIP":Eine Gruppe abenteuerlustiger VIP-Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date und die wahre Liebe? Moderatorin Sylvie Meis führt durch die weltweit erste VIP-Version der international erfolgreichen Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6370690