Autokäufer könnten sich nun Betrugsversuchen gegenübersehen, die besonders schwierig zu erkennen sind. Vor allem Häuser mit Marken eines Konzerns nutzen das System und könnten betroffen sein. Ein Datenleck bei einer Software für Autohäuser könnte deutschlandweit besonders schwer zu erkennende Betrugsversuche bei Kunden nach sich ziehen. Weil die Täter dem Anbieter der Software zufolge Informationen wie Auftrags- und Rechnungsnummern, Liefertermine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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