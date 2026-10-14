Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Tagung von IWF und Weltbank in Bangkok sorgt heute für eine Fülle von Redebeiträgen der EZB- und Fed-Vertreter, so die Analysten der Helaba.Neben den aktuellen Inflationsgefahren könnten Themen wie die langfristige Finanzierbarkeit der Staatsschulden auf der Agenda stehen. Die Analysten der Helaba würden nicht damit rechnen, dass die trotz jüngster Rücksetzer noch erhöhten Zinserhöhungserwartungen forciert würden, auch nicht durch das am Abend anstehende Beige Book der US-Notenbank. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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