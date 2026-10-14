Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Inflation wird vermutlich steigen, und dies wird allgemein erwartet, so die Analysten der Helaba.Insofern dürften die Zahlen heute nicht zu einer Forcierung der Zinserwartungen beitragen. Diese seien ohnehin ausgeprägt und würden präsent bleiben. Die Analysten der Helaba würden daher keinen nachhaltigen Impuls für das heutige Marktgeschehen erwarten, selbst wenn die Zahl unsere Erwartung übersteigen sollte. Der Markt wäre wohl eher anfällig für einen unerwartet schwachen Preisauftrieb, vor allem in der Kernrate. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de