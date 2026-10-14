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Wir bauen heute unsere Positionen im Big-Pharma-Sektor strategisch wieder aus. Nach den ersten spektakulären Hype-Zyklen rund um Chatbots, Cloud-Infrastruktur und Halbleiter vollzieht sich die ökonomisch nachhaltigste Revolution von Künstlicher Intelligenz derzeit abseits des Scheinwerferlichts: In den Forschungslaboren der globalen Pharmaindustrie.Über Jahrzehnte unterlag die Arzneimittelentwicklung einem ernüchternden ökonomischen Trend: Die Forschungs- und Entwicklungskosten pro neuem Medikament verdoppelten sich inflationsbereinigt kontinuierlich, während Entwicklungszeiten von zehn bis fünfzehn Jahren und Ausfallquoten von über 90 Prozent in den klinischen Phasen die Margen der Konzerne belasteten. Der flächendeckende Einsatz von KI bricht diese Entwicklung nun auf und die Zeitspanne bis zur Findung tragfähiger Wirkstoffkandidaten verkürzt sich von vier bis fünf Jahren auf 12 bis 18 Monate.Die entscheidenden Gewinner dieses Paradigmenwechsels sind jedoch noch nicht die unrentablen Biotech-Start-ups. Sondern jene kapitalstarken Pharma-Schwergewichte ("Big Pharma"), die über gigantische Mengen proprietärer klinischer Daten verfügen und diese mit eigenen Algorithmen sowie globalen Spitzenallianzen verknüpfen. Wir stellen drei börsennotierte Konzerne vor, die bei dieser Entwicklung an vorderster Front stehen:Das war ein Auszug aus der Termin-Börse daily: Genau das Richtige für besonders ambitionierte Anleger; täglich neue Empfehlungen und Analysen. Probieren Sie es aus, entweder im Abo oder im EInzelabruf ().