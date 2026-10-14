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seragy startet mit 12 Mio. Euro Finanzierung zur Weiterentwicklung quantitativer Biomarker für neurodegenerative Erkrankungen



14.10.2026 / 10:00 CET/CEST

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seragy startet mit 12 Mio. Euro Finanzierung zur Weiterentwicklung quantitativer Biomarker

für neurodegenerative Erkrankungen Entwicklung quantitativer Biomarkerstrategien für Proteopathien auf Basis der firmeneigenen Se RAS -Technologie

Finanzierung durch die Commerzbank, die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft (MBG) und das Land Niedersachsen für den Ausbau der Labor- und Analysekapazitäten des Unternehmens

Zusätzliche Förderung durch die Michael J. Fox Foundation unterstützt die Entwicklung eines quantitativen SeRAS-basierten Assays für Parkinson Hannover, Deutschland, 14. Oktober 2026 - Die seragy holding GmbH (ehemals Prosperodes GmbH), ein auf Biomarkerstrategien für neurodegenerative Erkrankungen und andere Proteopathien spezialisiertes Unternehmen, hat eine Finanzierung in Höhe von 12 Mio. Euro erhalten. Damit will das Unternehmen die Entwicklung seiner SeRAS-Plattform (Seed Replication, Analysis and Subtyping) beschleunigen und seine Labor- und Analysekapazitäten weiter ausbauen. Die Finanzierung wird von der Commerzbank, der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft (MBG) und dem Land Niedersachsen getragen. Proteopathien wie Alzheimer, Parkinson und ALS gehören zu den größten Herausforderungen der modernen Medizin. Diese Erkrankungen sind durch pathologische Proteinaggregation gekennzeichnet und weisen eine erhebliche molekulare Heterogenität auf. Innerhalb einer Erkrankung können dabei verschiedene molekulare Subtypen vorkommen. Aktuelle Verfahren können klinisch relevante molekulare Muster häufig nicht unterscheiden und Aggregationsprozesse nicht mit der für die translationale Arzneimittelentwicklung erforderlichen Präzision quantifizieren. Mit ihrer proprietären SeRAS-Technologie erzeugt seragy molekulare Fingerabdrücke der pathologischen Proteinaggregation aus Patientenproben und entwickelt so quantitative, mechanistisch relevante Biomarker. Im Gegensatz zu herkömmlichen Seed-Amplification-Assays, die in erster Linie einen binären Nachweis ohne molekulare Auflösung liefern, sollen diese Fingerabdrücke quantitative biologische Veränderungen aufzeigen und relevante Subtypen von Proteopathien identifizieren. Indem seragy die Biologie der Proteinaggregation in verwertbare Biomarkerinformationen übersetzt, kann das Unternehmen seine Pharma- und Biotechnologiepartner bei der Entwicklung gezielterer Therapieansätze von der frühen Forschung bis hin zur klinischen Entwicklung unterstützen. "Diese Finanzierung schafft die Grundlage dafür, die Messung und das Verständnis von pathologischer Proteinaggregation grundlegend zu verändern", sagte Dr. Thorsten Lührs, Geschäftsführer für Strategie & Innovation und Mitgründer von seragy. "Gemeinsam mit unserem hochqualifizierten, interdisziplinären Team werden wir SeRAS als Biomarkerplattform der nächsten Generation weiterentwickeln und dadurch Aggregationsprozesse messbar und biologisch interpretierbar machen. In unseren internationalen Kooperationen mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen liefert SeRAS Erkenntnisse, die therapeutische Strategien beeinflussen, und kann so die Entwicklung wirksamer Behandlungen für Patienten mit Proteopathien beschleunigen. Wir danken der Commerzbank, der MBG und dem Land Niedersachsen für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung unserer Technologie." Mit der Kombination aus Fremdkapital, Beteiligungskapital und öffentlichen Fördermitteln will seragy die Weiterentwicklung und Anwendung seiner SeRAS-Technologie beschleunigen. Dazu sollen die Labor- und Analysekapazitäten ausgebaut und das Team am Standort Hannover vergrößert werden. Gleichzeitig will das Unternehmen seine Präsenz in europäischen und internationalen Märkten stärken und seine Kooperationen mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen weiter ausbauen, um translationale Biomarkerstrategien von der frühen Forschung bis hin zur präklinischen und klinischen Entwicklung bereitzustellen. "seragy verbindet wissenschaftliche Exzellenz sowie eine klare Vision mit einer hochinnovativen Technologieplattform, um eine entscheidende Herausforderung bei der Entwicklung von Therapien für neurodegenerative Erkrankungen anzugehen", sagte Marc Hülsbruch, Vorsitzender der Geschäftsführung für Unternehmerkunden in Niedersachsen bei der Commerzbank AG. "Durch die Weiterentwicklung von Spitzentechnologien, die letztlich Patienten helfen können, zeigen Unternehmen wie seragy, dass das starke Innovationsökosystem in Niedersachsen zur Zukunft des Gesundheitswesens weltweit beitragen kann." Unabhängig davon ist seragy eines von fünf Unternehmen, das durch die Michael J. Fox Foundation für Parkinsonforschung (MJFF) im Rahmen des Seed Amplification Assay Innovation Program gefördert wird. Diese Förderung unterstützt die Entwicklung und Evaluierung eines quantitativen Biomarker-Assays für Parkinson und unterstreicht damit das Potenzial der SeRAS-Technologie, die Entwicklung translationaler Biomarker bei neurodegenerativen Erkrankungen voranzutreiben. Über seragy holding GmbH Die seragy holding GmbH (ehemals Prosperodes GmbH) ist ein auf Biomarkerstrategien spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Hannover. Über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft seragy analytics GmbH und mithilfe der firmeneigenen SeRAS-Plattform entwickelt das Unternehmen quantitative translationale Biomarker für Proteopathien, also Erkrankungen, die durch Proteinaggregation verursacht werden. Dazu zählen unter anderem Alzheimer, Parkinson und amyotrophe Lateralsklerose (ALS). Ziel von seragy ist es, molekulare Fingerabdrücke von Proteinaggregaten zu erstellen, um krankheitsspezifische Subtypen zu erkennen und biologische Veränderungen zu quantifizieren. Die daraus gewonnenen tiefgreifenden Einblicke in Krankheitsmechanismen sollen die Entwicklung zielgerichteter Therapien beschleunigen und mithilfe präziser Biomarker die Erfolgschancen neuer Medikamente verbessern. Die seragy holding GmbH wurde 2022 als Prosperodes GmbH gegründet und wird von Dr. Christiane Ritter und Dr. Thorsten Lührs, zwei Wissenschaftlern mit je fast drei Jahrzehnten Erfahrung in der Forschung zur Proteinaggregation, zusammen mit Arne Ungruh, einem erfahrenen Experten für Unternehmensentwicklung und Finanzen, geführt. Während die Holding das geistige Eigentum hält, als Lizenzgeberin fungiert und zentrale Holdingfunktionen bündelt, liegen die operativen Tätigkeiten, insbesondere Dienstleitungen und Projekte für Partnerunternehmen bei der seragy analytics GmbH. Das Unternehmen wird unter anderem von der Michael J. Fox Foundation, der Commerzbank AG, der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen (MBG) und dem Land Niedersachsen unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.seragy.com Über SeRAS SeRAS (Seed Replication, Analysis and Subtyping) ist die proprietäre Technologieplattform von seragy für die hochsensitive Analyse pathologischer Proteinaggregate. Als Weiterentwicklung klassischer Seed-Amplification-Assays kombiniert SeRAS die auf dem Seed-Prinzip basierende Biochemie mit hochsensitiver Optik, automatisierter Datenanalyse, Softwarealgorithmen und mikromechanischen Komponenten. Zentrales Element der Plattform ist der MetisOne Analyzer, der quantitative und reproduzierbare Messungen von Proteinaggregaten in Patientenproben ermöglichen soll. Im Gegensatz zu herkömmlichen Seed-Amplification-Assays, die primär einen qualitativen Nachweis liefern, wurde SeRAS entwickelt, um quantitative molekulare Fingerabdrücke zu erstellen. Diese können zur Charakterisierung von Aggregationsmustern, zur Unterscheidung molekularer Subtypen und zur Erfassung biologischer Veränderungen im Krankheitsverlauf eingesetzt werden. Die Plattform ist für die Entwicklung translationaler Biomarker von der frühen Wirkstoffforschung über die präklinische Entwicklung bis hin zur klinischen Entwicklung konzipiert.

seragy Contact:

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Dr. Cora Kaiser / Dr. Regina Lutz

Tel.: +49 (0)89 210 228 0

E-Mail: seragy@mc-services.eu



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