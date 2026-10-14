EQS-News: Gerresheimer AG
/ Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/ESG
Gerresheimer steigert EcoVadis-Ratingergebnis und wird erneut mit Gold ausgezeichnet
Düsseldorf, 14. Oktober 2026. Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, ist vom Nachhaltigkeits-Ratinganbieter EcoVadis erneut mit Gold ausgezeichnet worden. EcoVadis bewertet die Managementsysteme von Unternehmen weltweit in den Kategorien Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Mehr als 175.000 Unternehmen lassen sich jährlich durch EcoVadis bewerten. Im aktuellen Rating konnte Gerresheimer die Punktzahl von 78 (2025) auf 82 von 100 Punkten steigern. Damit gehört Gerresheimer zu den besten 5 % aller von EcoVadis bewerteten Unternehmen sowie zu den besten 2 % der Branche. Mit dem Rating-Ergebnis unterstreicht Gerresheimer seine Fortschritte bei der konsequenten Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsziele.
14.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gerresheimer AG
|Peter-Müller-Str. 3
|40468 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49-(0)211/61 81-00
|Fax:
|+49-(0)211/61 81-121
|E-Mail:
|gerresheimer.ir@gerresheimer.com
|Internet:
|http://www.gerresheimer.com
|ISIN:
|DE000A0LD6E6
|WKN:
|A0LD6E
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299006GD4UWSYZOKC28
|EQS News ID:
|2415356
|Ende der Mitteilung
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2415356 14.10.2026 CET/CEST