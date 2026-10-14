Villach (ots) -Raus in die Natur, rein in die Erholung - besondere Herbstmomente für Zwei- und Vierbeiner.Wenn die Temperaturen angenehmer werden und sich die Natur langsam herbstlich färbt, beginnt eine besonders schöne Zeit für aktive Auszeiten, Wellness und Urlaub mit Hund. Ob Ostseeküste, Bayerischer Wald, Hohenlohe oder Tiroler Bergwelt - diese Hotels verbinden Bewegung und Naturerlebnisse mit Entspannung, Genuss und attraktiven Angeboten.Mecklenburg-Vorpommern: Aktive Herbsttage im Strandhotel FischlandDirekt an der Ostsee verbindet das Strandhotel Fischland Bewegung, Entspannung und Meeresluft auf besondere Weise. Gerade im Herbst laden Strand und Küstenlandschaft zu langen Spaziergängen, Radtouren und sportlichen Stunden an der frischen Luft ein. Für Wärme und Erholung sorgt anschließend die 4.500 m² große SPA & SPORTWELT MEERzeit mit Schwimmbad, Saunalandschaft, Fitness und vielseitigen Sportmöglichkeiten.Mit den VitaMeer Gesundheitstagen wird die Auszeit am Meer zum persönlichen Gesundheitsurlaub. Ab drei Übernachtungen erwarten Gäste individuelle Beratungs- und Anamnesegespräche, ein persönlicher Sport-, Bewegungs- und Ernährungsplan sowie täglich eine Stunde betreutes Training mit den Vital Coaches. Eine individuell abgestimmte Sportmassage und ein exklusives Wellnessmenü im Fischland Restaurant ergänzen das Programm. Buchbar ab drei Übernachtungen inklusive Frühstück, ab 750 Euro pro Person.Mecklenburg-Vorpommern: Pfotenzeit im Strandhotel DünenmeerDirekt an der Ostsee, eingebettet zwischen Dünen, Strand und Küstenwald, steht das Strandhotel Dünenmeer für Ruhe, Naturverbundenheit und entspannte Tage am Meer. Die besondere Lage an der Küste und die unmittelbare Nähe zur Natur machen das Haus zu einem Rückzugsort zu jeder Jahreszeit. Ergänzend zum Hotel bieten die Dünenmeer Ferienwohnungen viel Privatsphäre und Freiraum - ideal für alle, die ihre Auszeit gemeinsam mit dem Vierbeiner verbringen möchten.Gerade im Herbst beginnt das Naturerlebnis direkt vor der Haustür: Lange Spaziergänge am Strand, Wege durch den Küstenwald und die frische Ostseeluft sorgen für gemeinsame Wohlfühlmomente mit Hund.Für die herbstliche Pfotenzeit am Meer stehen zwei Angebote zur Wahl: vier Nächte zum Preis von drei ab 345 Euro pro Person oder fünf Nächte zum Preis von vier ab 425 Euro pro Person. Für vierbeinige Begleiter werden jeweils 35 Euro pro Hund und Tag berechnet.Hessen: Aktiv durch den goldenen Herbst im Göbel's Schlosshotel "Prinz von Hessen"Mitten im hessischen Friedewald, umgeben von Wäldern und abwechslungsreicher Natur, verbindet das Göbel's Schlosshotel "Prinz von Hessen" aktive Urlaubstage mit Wellness und Genuss. Gerade im Herbst lädt die farbenprächtige Umgebung zu Bewegung an der frischen Luft ein. Zusätzlich können Gäste von Montag bis Samstag kostenfrei an den Aktiv- und Fitnesskursen des Hotels teilnehmen.Das Arrangement Herbstzauber umfasst drei Übernachtungen mit reichhaltigem Frühstücksbuffet, ein Glas Sekt zur Begrüßung, dreimal Verwöhnmenü oder -buffet am Abend inklusive Wasser sowie dreimal Nachmittagssnackbuffet mit Heißgetränken. Für wohltuende Regeneration sorgt eine 25-minütige Hot-Stone-Teilmassage mit vulkanischen Steinen. Ein Glas Honig der hoteleigenen Bienenvölker gibt es als Erinnerung für zu Hause.Ebenfalls inklusive ist der Göbel's WohlfühlBonus mit Nutzung des 2.000 m² großen Kristall SPA, Wohlfühlbademantel und Badetasche für den Aufenthalt, Wasser, Kaffee und Tee im Wellnessbereich, kostenfreiem WLAN und kostenfreiem Parken sowie weiteren Leistungen. Drei Nächte bis 26.11.2026, ab 548 Euro pro Person im Doppelzimmer.Baden-Württemberg: HundeFreude im Schloss DöttingenNatur, Genuss und Wellness für Zwei- und Vierbeiner: Das Schloss Döttingen liegt im idyllischen Kochertal in Hohenlohe und verbindet historischen Schlosscharme mit moderner Gastlichkeit, Kulinarik und erholsamen Wellnessmomenten. Die naturnahe Lage macht das Hotel zum idealen Ausgangspunkt für Spaziergänge und gemeinsame Gassirunden direkt ab der Haustür.Mit dem Arrangement Hundefreude genießen Gäste fünf Übernachtungen in der gewählten Zimmerkategorie inklusive SchlossGeister 3/4-Verwöhnpension und allen SchlossGeister-Inklusivleistungen. Für zusätzliche Entspannung gibt es pro Person einen Spa-Voucher im Wert von 100 Euro, einlösbar für die Wunschbehandlung.Auch der vierbeinige Begleiter darf sich freuen: Der Hund übernachtet kostenfrei, wird mit einem Willkommens-Goodie begrüßt und kann gemeinsam mit seinen Menschen direkt vom Hotel zu ausgedehnten Gassirunden in die Natur starten. 5 Nächte inklusive 3/4-Verwöhnpension, buchbar bis 13.12.2026, ab 900 Euro pro Person.Bayern: Pfotenurlaub im Landrefugium ObermüllerAnkommen, aufatmen und gemeinsam die Natur entdecken: Das Landrefugium Obermüller im Bayerischen Wald verbindet Ruhe, Naturerlebnis und Wellness mit einem herzlichen Willkommen für vierbeinige Gäste. Spazier- und Wanderwege beginnen direkt am Hotel - ideal für gemeinsame Touren durch die Natur und entspannte Urlaubstage mit Hund.Auch für die Fellnasen ist an viele Details gedacht: Begrüßungs-Leckerli auf dem Zimmer, die Hunde-Bar "Bello" im Eingangsbereich und auf der Panoramaterrasse, Kotbeutelspender und Abfallstationen sowie ein Hundewaschplatz mit Handtüchern gehören zum Angebot. Hunde dürfen ihre Menschen zudem ins Restaurant begleiten. Neu sind eine eingezäunte Hundewiese am Hotelgelände, ein Kühlschrank für Hundefutter sowie ein eigener Bereich für Hundebesitzer im Wellnessgarten mit Sonnensegel.Perfekt für eine kurze gemeinsame Auszeit ist das Angebot "Xavers Kurzwellness": Enthalten sind drei Übernachtungen mit 3/4-Pension, die Nutzung des 2.000 m² großen Wellnessbereichs, ein Begrüßungssecco und eine 25-minütige Teilkörpermassage. Auch an den Vierbeiner ist gedacht: Eine Hunde-Überraschung wartet bereits auf dem Zimmer. Drei Nächte ab 628 Euro pro Person.Tirol: Traumtage im STOCK resortIn Finkenberg im Zillertal, umgeben von der Tiroler Bergwelt, verbindet das STOCK resort großzügige Wohnwelten, Wellness, Kulinarik und vielfältige Möglichkeiten zum Aktivsein. Die neu gestaltete 5.000 m² große Wellness- und Spawelt sowie das Aktivprogramm bieten viel Raum für Erholung und Bewegung.Mit den "Traumtagen im STOCK" genießen Gäste ab drei Übernachtungen ein besonderes Upgrade: Sie buchen eine Suite der Kategorie 1 oder ein Komfortdoppelzimmer Penken, Sonnblick oder Eiskristall und bezahlen lediglich den Preis des Komfortdoppelzimmers Kolmspitz. Die STOCK Kulinarik und die Inklusivleistungen der STOCK Feeling Welten sind ebenfalls enthalten. Drei Nächte im Zeitraum 08.-13.11.2026 ab 894 Euro pro Person. Auch vierbeinige Familienmitglieder sind im STOCK resort herzlich willkommen. Vom Napf über ein Hunde-Menü bis zur Pfotenwäsche ist an viele Details gedacht. Direkt vor der Tür wartet zudem die Zillertaler Bergwelt auf gemeinsame Spaziergänge und Naturerlebnisse.Wer sich spontan nach aktiven Tagen in den Bergen, wohltuender Wellness und genussvollen Momenten sehnt, findet auf der Last-Minute-Seite des STOCK resorts aktuelle Angebote für eine kurzfristige Auszeit im Zillertal.Salzburg: Goldene Auszeit im DAS.GOLDBERGHoch über Bad Hofgastein, mit weitem Blick über das Gasteinertal und die umliegende Bergwelt, liegt das familiengeführte 5-Sterne Natur-, Design- und Wellnesshotel DAS.GOLDBERG. Gerade im Herbst entfaltet die Lage ihren besonderen Reiz: Klare Bergluft, leuchtende Farben und angenehme Temperaturen laden zu Wanderungen und aktiven Stunden in der Natur ein. Anschließend bietet das Nature's Nest Spa mit Infinity Pool, Saunalandschaft und GOLD.STOLLEN wohltuende Wärme und Entspannung.Mit den JOY.DAYS lässt sich diese besondere Lage im Herbst noch länger genießen: Gäste bleiben fünf Nächte und bezahlen nur vier. Inklusive sind die tägliche Goldberg Kulinarik, alle Goldberg Inklusivleistungen sowie GOLDMINUTEN im Wert von 30 Euro pro Person für eine Anwendung im Spa vor 15 Uhr. Buchbar vom 01.11. bis 18.12.2026, ab 1.070 Euro pro Person.Oberösterreich: Aktivurlaub auf sechs Pfoten im Hotel AVIVAIm oberösterreichischen Mühlviertel verbindet das AVIVA****s make friends Urlaub für Alleinreisende mit Natur, Bewegung, Wellness und Gemeinschaft. Direkt vom Hotel führen zahlreiche Wanderwege durch die sanft hügelige Landschaft - ideal für aktive Herbsttage gemeinsam mit dem Vierbeiner. Hunde können ihre Besitzer zudem bei vielen Outdoor-Aktivitäten des Sport- und Aktivprogramms begleiten.Für den Aufenthalt mit Hund ist an viele praktische Details gedacht: Willkommensleckerli, Futter- und Wassernapf auf dem Zimmer, Decke und Schlafmatte, Trockentücher für die Pfoten sowie Dog Bags stehen bereit. Dazu gibt es Gassi- und Wandertipps inklusive Wanderkarte. Hunde übernachten für 18 Euro pro Nacht. Während der Vierbeiner nach der gemeinsamen Tour auf dem Zimmer entspannt, können Herrchen oder Frauchen die Wellnessangebote des Hauses genießen.Fotos zum DownloadRückfragen & Kontakt:LEADING SPA RESORTS10. Oktober Str. 17, 9500 Villach, AustriaT: +43 4242 22077info@leadingspa.comwww.leadingspa.comPressekontakt:LSR Leading Spa Hotels & Resorts GmbHDieter StroitzTelefon: +43 4242 22077E-Mail: info@leadingspa.comOriginal-Content von: Leading Spa Resorts & Hotels, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179193/6370749