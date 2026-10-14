Die Domino's Pizza-Aktie scheint der Börse nicht mehr zu schmecken. Seit Jahresbeginn ging es mit dem Kurs der Pizza-Fastfood-Kette um -30% nach unten. Nach einem Kursverlust von -5% im gestrigen US-Handel bricht die Aktie auch im europäischen Handel am Mittwochmorgen um weitere -5% ein. Was schmeckt Anlegern nicht mehr und sollte man trotzdem Appetit auf die Domino's Pizza-Aktie haben? Appetitliche Zahlen Auf den ersten Blick sehen die gestern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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